Автомобіль оснащений чотирма незалежними електродвигунами – по одному на кожному колесі.

Китайський BYD YangWang U9 Xtreme встановив новий рекорд швидкості в одному напрямку, розігнавшись до 503,17 км/год. Таким чином, він став першим серійним автомобілем в історії, який подолав позначку 500 км/год, повідомляє локальне видання Forbes BiH (Forbes Боснія і Герцеговина).

Рекорд встановили 1 листопада на закритій автомагістралі в Абу-Дабі. У вересні минулого року YangWang U9 Xtreme встановив попередній світовий рекорд на випробувальному полігоні Automotive Testing Papenburg у Німеччині, розігнавшись до 496,22 км/год.

Тоді він перевершив результат хорватського електромобіля Rimac Nevera R (431,45 км/год), який вважався найшвидшим електрокаром у світі, а також випередив Bugatti Chiron Super Sport 300+.

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YangWang U9 Xtreme приводять у рух чотири незалежні електродвигуни – по одному на кожному колесі. Вони розвивають надзвичайно високу частоту обертання – до 30 000 об/хв – і працюють на 1200-вольтовій електричній архітектурі. Сумарна потужність перевищує 2220 кВт (близько 3000 к. с.), що більш ніж удвічі перевищує потужність стандартної версії моделі U9 (1300 к. с.).

Надзвичайно високі характеристики автомобіля та його обмежений тираж супроводжуються відповідно високою ціною.

"Вартість одного екземпляра Yangwang U9 Xtreme перевищує 20 мільйонів юанів (близько 2,73 млн євро), що робить його найдорожчим автомобілем, представленим на цьогорічному Пекінському автосалоні. Тираж обмежений 30 екземплярами для всього світу", – повідомив наприкінці квітня генеральний директор BYD з питань бренду та зв'язків із громадськістю Лі Юньфей.

Першим покупцем автомобіля став клієнт з Австралії.

У випадку із Yangwang U9 Xtreme заробіток не є пріоритетом китайського виробника. Головна мета проєкту – продемонструвати інженерні можливості BYD у сфері розробки електродвигунів і акумуляторів. Раніше стало відомо, що компанія веде активні переговори щодо виходу у Формулу-1.

Амбіції BYD щодо виходу у Ф1 підтвердив і президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммед бен Сулайєм. За його словами, два китайські автовиробники – BYD та Geely – офіційно звернулися до FIA з приводу участі у Формулі-1. Він зазначив також, що пропонував BYD придбати одну з уже наявних команд Формули-1, однак китайський виробник не зацікавився таким варіантом і хоче створити власну команду.

Спортивні автомобілі – останні новини

Нещодавно компанія Ferrari презентувала нові моделі 296 Challenge Stradale та 296 Challenge Evo, створені в межах тісної співпраці над гоночними та серійними автомобілями. Виробник наголошує, що вони демонструють тісний зв’язок між цими двома напрямами.

Ferrari 296 Challenge Stradale – це дорожня версія суперкара, допущена до експлуатації на дорогах загального користування, тоді як 296 Challenge Evo призначений виключно для гоночних трас.

Ще раніше повідомлялося про презентацію ексклюзивного суперкара Ferrari CZ26, яка відбулася під час заходу Monterey Car Week у США. Автомобіль створили за індивідуальним замовленням американського клієнта – шанувальника італійського бренду.

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