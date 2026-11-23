Ferrari 296 Challenge Stradale отримала технології з автоспорту, проте він має допуск до доріг загального користування.

Ferrari представила нові моделі 296 Challenge Stradale та 296 Challenge Evo – автомобілі, розроблені у тісній співпраці, що демонструє "взаємозв’язок між гоночними та серійними автомобілями". Про це повідомляється на сайті італійського виробника.

Ferrari 296 Challenge Stradale – це суперкар із допуском до доріг загального користування, а 296 Challenge Evo – суто трековий автомобіль.

Моделі вже назвали "радикальними", бо вони відмовляються від звичної гібридної системи на користь чистого бензинового V6, різко знижують вагу та переносять гоночні технології серії Ferrari Challenge у майже первозданному вигляді.

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Challenge Stradale має мінімалістичне, майже аскетичне оснащення, а його конструкція та налаштування повністю орієнтовані на те, щоб забезпечити водієві максимально відчутний досвід керування. Ключовими характеристиками динамічних налаштувань є стабільність і передбачуваність поведінки автомобіля на дорозі.

Обидва автомобілі оснащені 2,9-літровим двигуном Ferrari V6 із двома турбокомпресорами та кутом розвалу циліндрів 120°. Ferrari 296 Challenge Stradale має потужність 670 к.с., а 296 Challenge Evo - 700 к.с.

Суха маса 296 Challenge Stradale становить 1330 кг. Співвідношення маси до потужності дорівнює 1,98 кг/к.с. 296 Challenge Evo має таку саму масу, що підкреслює орієнтацію обох автомобілів на полегшення конструкції.

Такий підхід відображений і в дизайні. Форми та поверхні кузова 296 Challenge Stradale позбавили "зайвих" елементів, щоб полегшити автомобіль і зробити його технічні особливості виразнішими.

У результаті сформувалася більш лаконічна стилістика з виразним гоночним характером, у якій кожен елемент має своє призначення та допомагає відрізнити модель від інших Ferrari.

Аеродинаміка є одним із ключових аспектів, що об'єднує обидва автомобілі. 296 Challenge Stradale створює притискну силу 617 кг на швидкості 250 км/год – на 72% більше, ніж Ferrari 296 GTB. Цього вдалося досягти завдяки комплексній аеродинамічній системі, до складу якої входять нерухоме заднє антикрило, сплітер, фліки, аеродинамічний демпфер, вихороутворювачі та повністю закрите днище.

Офіційну вартість новинки не оголошували. За інформацією Car and Driver, стартова ціна 296 Challenge Stradale в Італії може становити від 291 000 євро.

Ferrari – інші новини

Раніше УНІАН писав, що під час заходу Monterey Car Week у США презентували ексклюзивний Ferrari CZ26. Суперкар розробили на індивідуальне замовлення американського клієнта, який є шанувальником італійської марки.

В основу ексклюзивного суперкара лягло купе Ferrari SF90 Stradale. CZ26 зберіг пропорції та загальний силует донорської моделі, проте обзавівся унікальним дизайном кузова.

Повідомлялася також, що Ferrari менш ніж за два місяці продала весь обсяг "скандальних" електромобілів Luce, запланований на 2026 рік. За даними Financial Times, йдеться про майже 500 машин.

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