Створений в єдиному екземплярі: Ferrari представила унікальний суперкар (фото)

Автомобіль створили на замовлення американського поціновувача італійського бренду.

Під час автомобільного тижня в Монтереї (США) представили унікальний суперкар Ferrari CZ26. Прем’єра ознаменувала завершення дворічної співпраці між американським клієнтом, програмою Ferrari Special Projects та дизайн-студією Ferrari під керівництвом головного дизайнера компанії Флавіо Манцоні. Про це повідомляє офіційний сайт Ferrari.

"Ferrari CZ26 черпає натхнення з деяких найвизначніших зразків італійського промислового дизайну 1970-х років – чистоти форм, чітко вираженої функціональності та інтеграції технічних елементів у єдину цілісну композицію. Водночас ці принципи переосмислено відповідно до вимог сучасної епохи", – зазначили у компанії.

За основу унікального автомобіля взяли купе Ferrari SF90 Stradale. Модель CZ26 зберегла загальний силует базової моделі, однак отримала оригінальне оформлення кузова.

Відео дня

Передню частину переробили, встановивши вищий капот, вузькі фари та збільшені повітрозабірники. Змінили також задні ліхтарі й бічні вентиляційні отвори. Окремою особливістю суперкара стало сріблясте забарвлення кузова з чорним передком і червоними декоративними елементами.

Інтер’єр Ferrari SF90 Stradale залишився без суттєвих змін у компонуванні, однак оздоблення стало більш спортивним. У салоні збільшили кількість алькантари та карбонових елементів, доповнивши їх яскраво-червоними акцентами.

Силова установка також залишилася без змін – це повнопривідна плагін-гібридна система сумарною потужністю 1000 к.с., що поєднує 4,0-літровий твін-турбо V8 із трьома електромоторами.

Ferrari CZ26 розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди, а позначку 200 км/год долає за 6,7 секунди. Максимальна швидкість суперкара сягає 328 км/год, а запас ходу виключно на електротязі становить близько 25 км.

Ferrari – інші новини

Раніше стало відомо, що італійський бренд менш ніж за два місяці реалізував весь запланований на 2026 рік обсяг "скандального" електромобіля Luce. За даними Financial Times, йдеться про майже 500 автомобілів.

Таким чином, виробник достроково виконав річний план продажів моделі, прем'єра якої відбулася 25 травня. Основний попит на Luce, за інформацією видання, сформувався, зокрема, у Китаї.

Бренд не лише викликає суперечки серед шанувальників, а й регулярно презентує новинки у "класичному" стилі. У вересні минулого року італійський виробник представив 849 Testarossa – новий гібридний суперкар, назва якого відсилає до культової Testarossa 1980-х років.

Вас також можуть зацікавити новини: