Пікова швидкість зарядки 1000 кВт дозволяє за п’ять хвилин зарядити електромобіль на 400 км.

Китайська компанія BYD представила нову систему для електричних авто, яка дозволяє заряджати їх майже так само швидко, як заправляти звичайні бензинові автомобілі. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, пікова швидкість зарядки 1000 кВт дозволяє за п’ять хвилин зарядити електромобіль на 400 км. Це приблизно вдвічі швидше за показники, які демонструють найновіші суперзарядні пристрої конкурентів.

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Спочатку новою зарядною платформою від BYD зможуть користуватися власники седана Han L та кросовера Tang L. Презентація цих моделей відбулася нещодавно. Вони відрізняються, зокрема, відносно доступною ціною, яка знаходиться на рівні автомобіля Toyota Camry.

BYD - довідка УНІАН

BYD Co Ltd є китайським конгломератом, який включає виробника автомобілів BYD Auto, а також виробника акумуляторів та електроніки BYD Electronic.

Компанія базується у Шеньчжені (Китай). У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік BYD посіла 580 місце.

Водночас було названо найпопулярніші у світі автомобільні бренди. Зокрема показники BYD становлять 3,80 млн авто. Таким чином, китайська компанія посіла третє місце (на першому знаходиться Toyota).

Також стало відомо про найпопулярніші автомобілі в світі у 2024 році. Виявилось, що компактний кросовер BYD Song опинився у десятці найбільш популярних моделей минулого року.

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