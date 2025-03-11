Названо найпопулярніші автомобілі в світі у 2024 році (інфографіка)

Нові моделі електричних авто стрімко набирають популярність у світі.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у світі в 2024 році очолила модель Tesla Model Y, яка випередила історичного світового лідера Toyota Corolla. Відповідні дані представлені на новій інфографіці від аналітичної компанії Visual Capitalist.

Раніше портал Focus2Move повідомив, що Tesla Model Y може похвалитись 1,09 млн продажів за минулий рік.

Нагадаємо, компактний електричний кросовер (SUV) Tesla Model Y представили в березні 2019 року, а серійне виробництво розпочали в 2020-му. Автомобіль швидко завоював популярність у всьому світі.

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Зазначимо також, що до ТОП-10 потрапили одразу три моделі Toyota. Світова класика – Corolla – посіла друге місце з 1,08 млн нових продажів. На третьому місці розташувався автомобіль Toyota RAV4 з 1,02 млн продажів, а Toyota Camry опинилась на восьмому місці.

Серед китайських автомобілів найбільш популярним став компактний кросовер BYD Song (570 тис). Замикає десятку лідерів Volkswagen Tiguan з показником у понад 540 тис продажів.

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У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто зі США. Найбільш популярними в цьому сегменті виявились Tesla Model Y та середньорозмірна модель Tesla Model 3.

Якщо казати про нові авто, то найбільш популярною електричною моделлю в Україні став китайський автомобіль BYD Song Plus. Також до трійки лідерів потрапили Zeekr 7X та Volkswagen ID.4.

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