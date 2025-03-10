Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувалися BYD Song Plus та Zeekr 7X.

У лютому автопарк нашої країни поповнили 4488 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з лютим 2024 року, то попит на електричні авто збільшився на 14%. У порівнянні з січнем 2025-го зростання склало 23%.

Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто (4360 одиниць). Більшість з них були уживаними (3728).

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Як серед нових, так і серед уживаних найбільш популярними виявились кросовери. Лідером серед нових стала модель від добре відомого багатьом китайського виробника BYD.

ТОП-5 нових електромобілів:

BYD Song Plus – 115 одиниць;

Zeekr 7X – 65;

Volkswagen ID.4 – 56;

Zeekr 001 – 46;

Volkswagen ID. UNYX – 45.

ТОП-5 вживаних електромобілів:

Tesla Model Y – 430 одиниць;

Tesla Model 3 – 429;

Nissan LEAF – 407;

Hyundai Kona Electric – 245;

Kia Niro EV – 231.

Електричні авто – останні новини

Нещодавно Toyota випустила електро-кросовер bZ3X, який може похвалитись бюджетною ціною. Вартість базової версії нового авто складає 15 тисяч доларів. Автомобіль оснастили LFP батареєю на 50,03 кВт·ч, яка забезпечує запас ходу до 430 км.

А раніше Volkswagen продемонстрував оновлений варіант популярного електричного автомобіля ID.3. Машина отримала літій-залізо-фосфатну батарею (LFP). Також розробники внесли певні зміни в інтер'єр авто.

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