Від бізнесової катастрофи компанію Tesla наразі рятують лише загороджувальні мита в США, які не пускають китайські автомобілі на американський ринок.

Американська автомобільна компанія Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів. І ризикує втратити навіть те, що має сьогодні. Про це пише CNN, аналізуючи поточні тенденції в галузі.

У понеділок китайський автомобільний гігант BYD повідомив про 107 мільярдів доларів доходу за 2024 рік. Компанія не тільки вперше подолала рубіж у 100 мільярдів доларів виручки, але й приблизно на 10 мільярдів доларів обійшла за доходами "Теслу" з її 97,7 мільярда доларів.

Акції BYD цього року вже зросли більш ніж на 50%, тоді як акції Tesla навпаки впали на 40% лише за три останні місяці. Колись Ілон Маск висміював наміри BYD стати конкурентом його компанії, а зараз сканадльний мільярдер змушений вмовляти персонал фабрик "Тесла" не продавати акції, аби не підстібувати їх подальше здешевлення.

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Як зазначає CNN, зараз ми перебуваємо в точці, де зустрілися два окремі тренди – просідання Tesla і зліт її китайського конкурента. Але причини для цього є комплексними і не завжди прямо пов’язаними між собою.

По-перше, основні продукти Tesla не зазнавали значних оновлень протягом багатьох років. Давно обіцяної бюджетної моделі досі нема. По-друге, автопілот Tesla очевидно почав програвати конкуруючому автопілоту Waymo від Google.

По-третє, у нокдаун власну компанію відправив сам Ілон Маск, чия політична активність прямо суперечить маркетинговій стратегії його бізнесу. Бренд Tesla від початку був улюбленцем "ліваків", оскільки саме серед них тема захисту довкілля має найбільший відгук. Приєднавшись до Трампа та розпочавши піар-кампанію правих і ультраправих партій в Європі, Маск зробив "Теслу" символом правого політичного крила, де проблеми екології в кращому разі ігнорують, а часто просто відкидають і заперечують.

Як наслідок, продажі Tesla у Європі впали на 44% у лютому, тоді як китайські бренди зросли на 82%. В Німеччині, найбільшому ринку Європи, де Маск особливо агресивно просував праву партію, яку часто асоціюють з нацистами, продажі "Тесли" впали на 75%. Навіть на вторинному ринку автомобілі цього бренду стали нікому не потрібними.

Натомість у BYD справи йдуть у протилежному напрямку. Китайцям вдалося запропонувати ринку елегантні і разом з тим досить різноманітні моделі – як електромобілі, так і гібриди — за помірну ціну. Найдешевший електромобіль BYD в Китаї продається за 10 000 доларів США, а найдешевша модель Tesla – Model 3 – коштує 32 000 доларів.

У понеділок BYD випустила новий електричний седан із приблизно такими ж характеристиками, що й Tesla Model 3, але за половину ціни. Новий Qin L EV, оснащений інтелектуальними технологіями водіння BYD, має запас ходу понад 530 км і коштує від 16 500 доларів.

"Маск сильно недооцінив BYD. (...) Tesla залишається найбільш продаваним виробником електромобілів у США завдяки митам, спрямованим на захист виробництва в США. За відсутності торговельних бар’єрів BYD міг би швидко стати кошмаром Маска", – резюмує CNN.

Проблеми компанії Tesla: останні новини

Як писав УНІАН, Канада заморозила всі виплати за субсидіями на купівлю автомобілів Tesla в рамках раніше ухваленої державної програми з підтримки електрифікації автотранспорту. Крім того компанії Tesla заборонили брати участь у пільгових програмах у майбутньому.

Також ми розповідали, що інвестор Tesla закликав Маска самоусунутися з посади гендиректора компанії. За словами чоловіка, своєю політичною активністю Маск знищив репутацію компанії.

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