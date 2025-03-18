За словами інвестора, Маск знищив репутацію компанії.

Один з перших інвесторів Tesla Росс Гербер заявив, що Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора автовиробника або відмовитися від своєї нової роботи в уряді.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Sky's Business Live. За його словами, американський мільярдер і за сумісництвом радник Дональда Трампа втратив фокус з огляду на розширення своїх інтересів. Росс каже, що тепер Маск занадто "роз'єднує людей".

Діяльність Маска на чолі нового Департаменту урядової ефективності адміністрації Трампа (DOGE) викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду.

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"Я думаю, що Tesla потребує нового генерального директора, і сьогодні я вирішив, що почну говорити про це. Настав час комусь керувати Tesla. Цим бізнесом занадто довго нехтували. Tesla робить занадто багато важливих речей, тому або Ілон повинен повернутися в Tesla і стати її генеральним директором, відмовившись від інших робіт, або він повинен зосередитися на уряді і продовжувати робити те, що він робить, але знайти відповідного генерального директора Tesla", – наголосив Гербер.

Він також додав, що дописи Маска в соцмережах і робота з президентом Трампом принесли занадто багато негативної реклами для Tesla:

"Репутація компанії була просто знищена Ілоном Маском. Продажі стрімко падають, тож так, це криза. Ви буквально не можете продати найкращий продукт на ринку, тому що генеральний директор викликає розбіжності".

Зазначається, що з грудня 2024 року ринкова вартість Tesla впала більш ніж на $800 млрд, а 18 березня на американських торгах вона знизилася ще на 4%.

Скандальні заяви Ілона Маска

Кілька днів тому американський мільярдер Ілон Маск накинувся з критикою на американського сенатора, астронавта та ветерана Марка Келлі і назвав його "зрадником". Причиною стало те, що Келлі підтримує Україну – свій "вердикт" Маск залишив під дописом сенатора, де він говорив про свою поїздку до Києва.

Раніше Маск заявив, що український фронт звалиться, якщо він відключить доступ до Starlink. Примітно, що згодом мільярдер сказав, що "ніколи б такого не зробив".

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