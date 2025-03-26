Компанію виключили з усіх пільгових програм.

Канада заморозила всі виплати за пільгами для компанії Tesla. Виробнику електромобілів також заборонили брати участь у пільгових програмах у майбутньому.

Видання Reuters пише, що жодних виплат не здійснюватимуть доти, доки кожна претензія не буде індивідуально розслідувана і визнана дійсною.

Крім того, транспортному відомству доручили переглянути вимоги для участі в майбутніх програмах iZEV, щоб гарантувати, що автомобілі Tesla не братимуть участі в них доти, доки "незаконні мита США діятимуть щодо Канади".

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Канада заморозила виплати в розмірі 30,11 мільйона доларів на користь Tesla. Наказ про припинення виплат було віддано до того, як прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення загальних виборів 28 квітня.

У січні компанія Tesla подала надзвичайно велику кількість заявок на отримання субсидій на купівлю електромобілів, а один дилерський центр Tesla в Квебек-Сіті вимагав майже 20 мільйонів канадських доларів як державних субсидій, документально підтвердивши понад 4000 продажів електромобілів за одні вихідні.

На початку цього місяця Торонто припинив надавати фінансові пільги для автомобілів Tesla, придбаних як таксі, через напружені торговельні відносини зі США.

Продажі Tesla падають - головні новини

Після того, як Ілон Маск увійшов до найближчого оточення Дональда Трампа і почав активно втручатися ще й у європейську політику, продажі Tesla почали стрімко падати, зокрема в Європі та в Австралії.

Унаслідок цього почали падати акції компанії, а номінальна вартість статків Маска за останні три місяці впала на чверть.

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