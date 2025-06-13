Переважна більшість легкових авто з Китаю – електромобілі.

У минулому місяці українці придбали 1580 легкових авто, які були ввезені з Китаю. Про це повідомляють фахівці аналітичного порталу УкрАвтопром.

Можливо, номінально цифри і не виглядають такими значними, однак це на 70% більше, якщо порівнювати з травнем минулого року. Таким чином, можна казати про суттєве зростання попиту на автомобілі з Китаю.

Із загальної кількості придбаних машин 1335 одиниць були нові, тоді як 245 одиниць виявились вживаними. Переважна більшість легкових авто з Китаю – це електромобілі. Їх частка становила 85%.

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ТОП-5 нових легковиків, ввезених з Китаю:

Volkswagen ID.UNYX – 254 одиниці;

BYD Song Plus – 216;

Honda eNS1 – 188;

BYD Sea Lion 07 – 61;

Zeekr 7X – 55.

ТОП-5 вживаних легковиків, ввезених з Китаю:

Zeekr 001 – 26 одиниць;

Buick Envision – 19;

Volkswagen ID.UNYX – 18;

Audi Q4 e-tron – 17;

MG ZS – 15.

Китайські автомобілі – останні новини

Раніше фахівців назвали 15 надійних китайських авто 2025 року. До рейтингу увійшли гібридні автомобілі та електрокари, які випускаються в Китаї та можуть похвалитися гарною надійністю.

До списку увійшли, зокрема, Avatr 07, WEY Lanshan PHEV, Changan Deepal S07, Denza D9 PHEV і Xiaomi SU7. Серед іншого в список потрапив електричний Wuling Hongguang Mini EV, який можна придбати в КНР менш ніж за 10 тис доларів.

Також нагадаємо, що нещодавно Китай представив новий бюджетний електромобіль Chery QQ Domi, ціни на який стартують з 8300 доларів. Автомобіль оснастили електромотором на 54 к.с., завдяки якому він може розганятися до 100 км/год.

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