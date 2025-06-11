Середній вік американських машин з пробігом, які у травні поповнили український автопарк становив 5,8 року.

У минулому місяці українці придбали майже 4,3 тисячі вживаних легкових автомобілів, які ввезли зі Сполучених Штатів Америки (США). Це на 12% більше, ніж у травні минулого року. Відповідні дані наводить УкрАвтопром.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові авто, частка яких становила 44%. Втім, електромобілі дуже близько ‎підібралися до них, охопивши 40% ринку в цьому сегменті.

Одразу за ними йдуть гібридні (8%) та дизельні (5%) авто. На автомобілі з ГБО припало лише 3% ринку.

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Якщо казати про моделі, то найбільш популярними серед вживаних машин зі США виявились електромобілі Tesla, які посіли одразу два призових місця.

ТОП-5 вживаних автомобілів, виготовлених у США:

Tesla Model Y – 526 одиниць;

Tesla Model 3 – 453;

Ford Escape – 306;

Nissan Rogue – 240;

Jeep Cherokee – 233.

Середній вік американських машин з пробігом, які у травні поповнили український автопарк становив 5,8 року.

Вживані автомобілі – яку модель обрати

Особливою популярністю на ринку користуються кросовери. У минулому році їх частка перевищила 50% від нових авто, що продаються в країнах Європи.

На ринку можна знайти багато моделей, проте не всі вони дійсно заслуговують на увагу.

Раніше фахівці проаналізували велику кількість машин і назвали десятку найкращих кросоверів з пробігом. Найкращим серед них вважають Volvo XC40, який має "‎стильний інтер'єр і великий набір систем безпеки"‎.

Також нещодавно експерти визначили десятку найкращих недорогих кросоверів з пробігом. На перше місце серед них поставили автомобіль Honda CR-V.

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