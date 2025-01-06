Також Маск хоче відправити у в'язницю британського прем'єра Кіра Стармера.

Американський мільярдер Ілон Маск, який має увійти до складу президентської адміністрації Дональда Трампа, запропонував ідею аби США "визволили народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Опитування з такою пропозицією він провів на своїй платформі Х.

Продовжуючи публічну кампанію нападок на чинного британського прем’єра Кіра Стармера, Маск ретвітнув допис правого блогера. У дописі містилися звинуваченнями у тому, що Стармер нібито ігнорує злочини, вчинені мігрантами, а натомість захищає мігрантів від насильства з боку правих.

"Стармера – у в’язницю", – написав Маск, коментуючи ретвітнутий допис.

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Пізніше маск розмістив на своїй сторінці в Х опитування:

"Америка повинна визволити народ Британії від їхнього тиранічного уряду"

І два варіанти відповіді: "так", або "ні". Переважна більшість голосів в опитуванні була віддана за "визволення".

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав "тривожним" те, що власник соціальної мережі втручається в політику інших країн.

"Я вважаю тривожним те, що людина з величезним доступом до соціальних мереж і великими фінансовими ресурсами настільки безпосередньо втягнута у внутрішні справи інших країн. Це не те, як це має бути між демократіями та союзниками", – сказав Стьоре громадському мовнику NRK.

Стьоре відповідав на запитання про те, чи турбується він про можливе втручання Маска у вибори в Норвегії.

"Якби ми побачили це в Норвегії, я сподіваюся і припускаю, що об’єднане політичне середовище Норвегії попередило б і дистанціювалося б від цього", – додав Стьоре.

Маск втручається в політику Європи

Як писав УНІАН, у грудні Ілон Маск зробив низку заяв щодо внутрішньополітичної ситуації в Німеччині. Зокрема він прямо підтримав правопопулістичну партію "Альтернатива для Німеччини", яку підозрюють у зв’язках з Росією.

Також Маск активно нападає в соцмережах на британського прем’єра Кіра Стармера, звинувачуючи того у небажанні розслідувати злочини, вчинені мігрантами.

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