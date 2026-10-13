Представлено новий компактний кросовер від Hyundai: коли почнуться продажі

"Молодший брат" Kona дебютував ще у 2021 році, а зараз на Паризькому автосалоні представили абсолютно нове покоління цього авто.

На Паризькому автосалоні представили друге покоління кросовера Hyundai Bayon. Про це Hyundai Motor Group повідомила на своєму офіційному сайті.

Радикально оновлений дизайн, який має виправити головний недолік попередньої моделі – брак виразності.

У 2024 році Hyundai спробувала зробити Bayon більш брутальним за допомогою рестайлінгу, однак нове покоління пішло значно далі. Автомобіль отримав абсолютно нову зовнішність, натхненну дизайнерською філософією Art of Steel ("Мистецтво сталі"), яку втілено в новому Tucson, представленому на початку року.

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Вплив Tucson помітний у денних ходових вогнях у формі хокейної ключки, піднятій лінії капота, кутастих розширювачах колісних арок і великому написі з назвою моделі під емблемою Hyundai на дверцятах багажника.

Вперше для моделі буде доступна комплектація N Line. Вона передбачає спортивний обвіс, 18-дюймові колісні диски, два патрубки вихлопної системи та особливі деталі оздоблення салону в стилі N, зокрема червону прострочку й металеві накладки на педалі.

Новий Bayon здається більшим за попередника. Простору в салоні також має побільшати завдяки збільшенню колісної бази на 20 мм – до 2600 мм. Серед опцій – два 12,3-дюймові дисплеї, а також оснащення, характерне для автомобілів вищого класу: камери кругового огляду для паркування, вентильовані сидіння та панорамний дах.

Bayon не матиме повноприводної версії. Усі модифікації оснащуватимуться переднім приводом. Базовим стане турбодвигун T-GDI об’ємом 1,0 л потужністю 90 к. с. На вибір пропонуватимуть шестиступеневу механічну коробку передач або семиступеневу автоматичну трансмісію з подвійним зчепленням.

Також буде доступна потужніша версія цього самого двигуна на 115 к. с. з тими самими варіантами трансмісії. В цьому випадку розгін до 100 км/год скорочується з доволі повільних 14,1 секунди до прийнятніших 10,8 секунди.

Вперше в історії моделі з’явиться повноцінна гібридна силова установка. 1,6-літровий гібрид HEV розвиватиме 138 к. с. і працюватиме виключно в парі із шестиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням.

Водій зможе регулювати інтенсивність рекуперативного гальмування за допомогою підкермових пелюсток. Водночас Hyundai підтвердила, що гібридні компоненти зменшать об’єм багажника.

Продажі нового Hyundai Bayon у Європі розпочнуться у 2027 році. Офіційна ціна другого покоління наразі не оголошена.

Нові кросовери – останні новини

Нещодавно Volkswagen презентувала новий повністю електричний кросовер ID. Tiguan, який у компанії вважають однією з ключових моделей у розвитку свого електромобільного напрямку. Volkswagen ID.Tiguan прийде на зміну одразу двом популярним електрокросоверам бренду на європейському ринку – ID.4 та ID.5. Водночас нова модель не замінить традиційний Tiguan із двигуном внутрішнього згоряння, який залишиться в лінійці виробника.

Крім того, китайська компанія BYD представила повністю електричну модифікацію кросовера Denza N8. Новинка отримала акумулятор ємністю близько 130 кВт·год, а заявлений запас ходу сягає 1000 км за циклом, зазначеним виробником.

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