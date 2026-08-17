BYD представив новий кросовер з величезним запасом ходу у 1000 км

Denza - преміальним брендом BYD, який продовжує нарощувати продажі.

Китайський автовиробник BYD Auto представив нову повністю електричну версію кросовера Denza N8 з батареєю ємністю 129 кВт·год та заявленим запасом ходу 623 милі (1003 км). Про це повідомляє Interesting Engineering.

Новий автомобіль буде доступний у двох основних версіях: стандартній N8 та довшій N8L, заявлений запас ходу якої становить 597 миль (960 км).

Версія N8L має дещо більшу довжину - 5,2 м, зберігаючи при цьому ту саму ширину близько 2 м та висоту 1,82 м, що й базова версія. Обидві модифікації мають схожий дизайн і виконані в новій стилістиці позашляховиків китайського виробника.

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N8 із одним електродвигуном та заднім приводом доступний у версіях потужністю 429 к.с. (320 кВт) або 497 к.с. (370 кВт). Повнопривідна версія з трьома електродвигунами поєднує передній мотор потужністю 362 к.с. (270 кВт) із двома задніми по 416 к.с. (310 кВт). Сумарна потужність такої силової установки становить 1193 к.с. (890 кВт).

Ключовою особливістю, що забезпечує запас ходу нового Denza N8, є величезна батарея ємністю близько 130,15 кВт·год. Для порівняння, у типової версії Tesla зі збільшеним запасом ходу батарея має ємність близько 75–100 кВт·год. Також для кросовера доступна менша батарея ємністю 105,792 кВт·год.

Залежно від батареї, силової установки та конфігурації для N8 заявлено запас ходу 497 миль (800 км), 522 милі (840 км), 603 милі (970 км) та 623 милі (1003 км). Подолання 623 миль (1003 км) на батареї ємністю 130,15 кВт·год означало б споживання приблизно 13 кВт·год на 100 км. Для автомобіля такого розміру це був би надзвичайно низький показник, особливо з огляду на те, що його маса, ймовірно, становитиме кілька тонн.

І саме тут криється головний нюанс − це реальний запас ходу. Показники такого рівня, найімовірніше, отримані в рамках китайського циклу випробувань легкових автомобілів (CLTC), який зазвичай є значно сприятливішим для електрокарів. Це пояснюється цілою низкою чинників. Серед ключових − низькі швидкості, плавні розгони, активне використання рекуперативного гальмування та загальна невідповідність умов тестування тривалій їзді автомагістраллю. Такі випробування тривають близько 30 хвилин, а швидкість зазвичай не перевищує 71 милі/год (114 км/год), що нижче за показники, передбачені західними стандартами.

На думку фахівців Interesting Engineering, до наведених цифр варто ставитися з часткою скепсису. За деякими даними, подібні тести можуть завищувати показники, зокрема запас ходу, на 15–30%.

Реальніший запас ходу, ймовірно, становитиме близько 466–528 миль (750–850 км) у змішаному режимі. Під час тривалої їзди на високій швидкості або в холодну погоду цей показник може суттєво зменшуватися.

Водночас встановлення батареї LFP ємністю 130 кВт·год у серійний кросовер справді вражає. Враховуючи, що середня ємність преміальних електромобілів становить 75–100 кВт·год, такий об'єм знімає головні страхи щодо запасу ходу.

Оригінальний Denza N8 дебютував у 2023 році: його гібридна версія із можливістю заряджання від мережі мала заявлений сумарний запас ходу 640 миль (1030 км). Через три роки повністю електрична модель наближається до цього показника, не покладаючись на двигун внутрішнього згоряння.

Denza є преміальним брендом BYD і продовжує нарощувати продажі. Останнім часом він показує стрімке зростання, захоплюючи нові ринки. У червні 2026 року марка вперше перевищила рубіж у 20 000 проданих авто на місяць.

Китайські автомобілі – останні новини

Нещодавно BYD представив кросовер Sealion 06 DM-i 2026 модельного року. Новинка отримала характерний для бренду дизайн, а в салоні виробник зосередився насамперед на комфорті водія та пасажирів.

Гібридна система DM п’ятого покоління забезпечує кросоверу запас ходу до 310 км на електротязі. За низького рівня заряду акумулятора автомобіль витрачає близько 3,3 л пального на 100 км. Якщо повністю заправити бак і зарядити батарею, загальний запас ходу становить до 1845 км.

Повідомлялося також, що ринок нових електромобілів в Україні продовжують очолювати китайські марки. У рейтингу найпопулярніших моделей переважають представники BYD та ZEEKR. У липні лідером продажів став кросовер BYD Sea Lion 06 EV.

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