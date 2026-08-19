Представлено Hyundai Tucson нового покоління: популярну в Україні модель майже не впізнати

Технічні характеристики Hyundai Tucson 2027 року поки тримають у секреті.

Hyundai показала перші офіційні зображення нового Tucson. Популярний кросовер отримав кардинально оновлений дизайн, повідомляє офіційний сайт корейського виробника.

Кросовер став брутальнішим і більш "рубаним" – спереду він тепер чимось нагадує пікап Tesla Cybertruck. Автомобіль отримав високий капот, менш похилі задні стійки даху та значно розширені крила. Передні фари та задні ліхтарі з’єднані світлодіодними смугами.

Новий кросовер більший за свого попередника. Його довжина становить 4700 мм, ширина – 1905 мм, а висота – 1685 мм. Колісна база Hyundai Tucson 2027 року сягає 2785 мм. Збільшені габарити зробили салон просторішим. Зазнав помітних змін й інтер’єр.

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Перед водієм встановили вузьку цифрову панель приладів, розташовану дуже високо, під лобовим склом. Кермо отримало приплюснуту форму. Центральну частину передньої панелі займає великий сенсорний дисплей мультимедійної системи Pleos. Передні крісла розділяє висока центральна консоль.

Оскільки наразі йдеться лише про презентацію дизайну, компанія Hyundai не оприлюднює жодних технічних характеристик, окрім габаритів. Передбачається, що в лінійці залишаться як бензинові версії, так і гібрид та плагін-гібрид.

Очікується, що всі подробиці про новий Tucson стануть відомі пізніше цього року, коли він з’явиться у продажу в Кореї. В інших країнах світу продажі розпочнуться, ймовірно, у наступному році.

Hyundai Tucson – останні новини

Hyundai Tucson традиційно виступає одним із найпопулярніших кросоверів в Україні. Він регулярно очолює рейтинги на ринку нових авто, зокрема, серед бензинових машин. Серед головних переваг моделі – гарне співвідношення ціни та якості. Ще одним фактором успіху виступає потужна дилерська мережа.

Hyundai Tucson також входить до переліку найпопулярніших SUV у світі, поступаючись хіба що таким моделям, як Tesla Model Y, Toyota RAV4 та Honda CR-V.

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