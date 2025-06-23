Аварії на дорозі часто трапляються через буденні рішення, які здаються незначними, відмічають дослідники.

У США розробили нову техніку, що дозволить безпілотним автомобілям краще орієнтуватися в моральних дилемах у дорозі. Дослідники з Університету Північна Кароліна підтвердили її ефективність у вирішення етичних питань у ситуаціях під час водіння, пише Interesting Engineering.

Методика базується на моделі "Агент-Дія-Наслідок", яка враховує:

хто здійснює дію (характер або наміри водія);

яку саме дію він виконує (наприклад, перевищує швидкість);

до чого це призводить (наслідки для інших учасників руху).

За словами співавтора дослідження та професора в Університеті штату Північна Кароліна Велько Дублевича, дуже мало людей навмисно спричиняє аварію або завдає шкоди іншим людям на дорозі.

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"Аварії часто трапляються через буденні рішення, які здаються незначними. Наприклад, перевищити швидкість на 5 миль (приблизно 8 км - УНІАН) чи не зупинитися біля знаку "Стоп". Як ми ухвалюємо такі рішення? І що вважається моральним за кермом? Ми мали знайти спосіб зібрати кількісні дані з цього приводу, адже без них неможливо навчити безпілотні автомобілі приймати етичні рішення", - відмітив Дублевич.

Зазначається, що до дослідження долучили 274 фахівців із філософії. Їм демонстрували різні дорожні сценарії та просили оцінити моральну прийнятність дій водіїв. Для цього використовували валідовану шкалу для оцінки етичних рамок учасників дослідження.

Дослідники відмічають, що на відміну від більшості існуючих досліджень, які зосереджуються на моральних дилемах з високими ставками, це дослідження стосувалося буденних ситуацій з низькими ставками, які трапляються щодня.

Найцікавіше, що незалежно від філософської школи, усі учасники дійшли однакових висновків. Це означає, що дослідники можуть узагальнити ці висновки і використовувати їх навчання штучного інтелекту.

Ринок авто: новини

Як писав УНІАН, німецька компанія Volkswagen презентувала серійний варіант свого першого автономного роботаксі, яке отримало назву ID.Buzz AD. Таким чином, Volkswagen створює небезпечну конкуренцію Tesla, яка вже скоро хоче запустити своє роботаксі.

У березні повідомлялося, що американська автомобільна компанія Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів. І ризикує втратити навіть те, що має сьогодні.

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