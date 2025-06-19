Бренд MOIA орієнтований на корпоративних клієнтів і міські автопарки.

Німецька компанія Volkswagen презентувала серійний варіант свого першого автономного роботаксі, яке отримало назву ID.Buzz AD. Про це повідомляє портал CarBuzz.

Таким чином, Volkswagen створює небезпечну конкуренцію Tesla, яка вже скоро хоче запустити своє роботаксі.

Сам ID.Buzz AD створили під брендом MOIA - він орієнтований на корпоративних клієнтів і міські автопарки. Представлена система - це не тільки саме авто, але й повна інфраструктура. Це стосується, зокрема, сервісу онлайн-бронювання та технічної підтримки.

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Роботизоване таксі отримало 27 сенсорів - 13 камер, 9 лідарів та 5 радарів. Завдяки їм забезпечується повне 360-градусне покриття простору навколо автомобіля.

Всередині ID. Buzz AD встановили чотири пасажирські крісла та сенсорне управління за допомогою смартфона. Передні сидіння звільнили для того, щоб там можна було розташувати багаж.

Зазначимо, що базовий Volkswagen ID.Buzz виробляють з 2022 року. Це електричний мінівен, створений на платформі MEB. Місткість автомобіля становить шість (або навіть більше) осіб.

Volkswagen - останні новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що станом на травень рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у 2025 році очолював автомобіль Volkswagen Golf.

Друге, третє, а також четверте місця на найбільшому ринку Європи також посіли моделі Volkswagen - T-Roc, Tiguan і Passat, відповідно. Окрім цього повідомлялось про фантастичне зростання (+993,5%) популярності електричного Volkswagen ID.7.

Також нагадаємо, що в цьому році німецький бренд представив новий кросовер Tera. Це компактна міська модель, яка отримала стильний дизайн і може похвалитися відносно невеликою ціною.

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