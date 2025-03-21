Велика європейська стіна проти китайської автонавали

На думку деяких фахівців, автовиробники Старого світу опинились на межі краху. Все через тотальне засилля дешевих китайських авто, які тепер намагаються домінувати майже у всіх цінових категоріях.

Німецький Volkswagen (VW) стикнувся з новими труднощами. На тлі гострої конкуренції та високих витрат на реструктуризацію чистий прибуток концерну у 2024 році знизився майже на третину. Всього за підсумками року VW заробив 12,4 мільярда євро.

Сьогодні це вже мало кого дивує – найбільшого автовиробника ЄС "штормило" впродовж усього 2024 року.

"Volkswagen закриває заводи в Німеччині – вперше за 87 років роботи. Це шок для всієї країни", – кричали заголовки ЗМІ восени.

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Вже у грудні Deutsche Welle повідомило, що Volkswagen все-таки не буде закривати заводи, але скоротить штат на 35 тисяч робітників. Причиною цього називали загальне падіння попиту та перехід автолюбителів на електромобілі.

Але із проблемами стикається не лише VW, але й інші німецькі автомобільні бренди. Як стало відомо у березні, чистий прибуток BMW за підсумками 2024 року склав "скромні" 7,68 мільярда євро. Це падіння на 37%, якщо порівнювати з показником 2023 року.

Фінансові показники компанії падають вже другий рік поспіль. Нові труднощі пов’язують зі зниженням продажів машин на китайському ринку, а також з виявленими несправностями у гальмівних системах, які поставляє компанія Continental.

Все це відбувається на тлі того, що економіка Німеччини, яка є найбільшою в Європі, так і не змогла вийти з рецесії і у 2024-му скоротилася другий рік поспіль. Не останню роль в цьому зіграло скорочення експорту, зокрема - автомобілів. Це, звісно, не додало оптимізму щодо перспектив "локомотива ЄС".

По-справжньому зростають лише "китайці": головні цифри року

Щоб краще розуміти ситуацію, в якій опинились європейські автовиробники, треба подивитись на головні цифри минулого року.

У січні аналітична агенція Focus2Move оприлюднила дані щодо того, які бренди стали найпопулярнішими та найкраще продавалися у 2024 році. Десятка лідерів виглядає так:

Toyota – 9,09 млн проданих авто (-0,7%);

Volkswagen – 4,93 млн (+0%);

BYD – 3,8 млн (+41,6%);

Honda – 3,74 млн (+3,1%);

Ford – 3,69 млн (-0,9%);

Hyundai – 3,69 млн (-3,7%);

Nissan – 3,13 млн (+0,1%);

Chevrolet – 3,03 млн (-2,9%);

Kia – 2,91 млн (-1,9%);

Mercedes-Benz – 2,18 млн (+1,5%).

Хоч Volkswagen досі посідає друге місце у рейтингу, проте його продажі не зросли порівняно з попереднім роком. Трохи краще справи пішли у німецького "Мерседеса". Тоді як продажі японських Toyota та Hyundai, американських Ford і Chevrolet та південнокорейської Kia взагалі впали порівняно з попереднім роком.

Водночас китайський BYD зробив колосальний стрибок, продемонструвавши зростання більш ніж на 40%.

Найпопулярнішою моделлю у світі серед китайських авто виявилась BYD Song – компактний кросовер, який серійно випускається з 2015 року.

Загалом десятка найпопулярніших моделей минулого року виглядає так:

Tesla Model Y – 1,09 млн проданих авто (-1,2%);

Toyota Corolla – 1,08 млн (-3,1%);

Toyota RAV4 – 1,02 млн (+10,7%);

Ford F-Series – 903,45 тис. (+1,5%);

Honda CR-V – 738,74 тис. (+4,2%);

Chevrolet Silverado – 639,89 тис. (+1,5%);

Hyundai Tucson – 609,01 тис. (-2,8%);

Toyota Camry – 580,3 тис. (-9,1%);

BYD Song – 574,35 тис. (+45,3%);

Volkswagen Tiguan – 543,35 тис. (+10,5%).

У 2024-му було продано більше 570 тисяч BYD Song. І хоча в абсолютних показниках загальна кількість продажів цього авто суттєво поступається лідерам рейтингу, але динаміка зростання порівняно з іншими моделями шалена – понад 45% за рік. Жодна інша модель із ТОП-10 навіть близько не продемонструвала такого стрибка.

В цьому році підкоряти ринок буде новий китайський електрокросовер Leapmotor B10, який має літій-залізо-фосфатну батарею (LFP) ємністю 56,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу 510 кілометрів.

Ціни на новинку для ринку КНР стартують зі скромних 15 120 доларів. За першу годину прийому попередніх замовлень B10 отримав понад 15 тисяч заявок. Для порівняння, ціна електричного Volkswagen ID.4 на момент старту продажів починалася від 40 000 євро.

Китай пропонує не тільки бюджетні авто. І не тільки електромобілі. Наприклад, у минулому році бренд Hongqi вивів на ринок розкішний представницький седан Guoli, який коштує майже мільйон доларів. Навіть попри таку ціну, виробник, вочевидь, розраховує на певний успіх: принаймні, на внутрішньому ринку Піднебесної.

Європейські компанії летять у прірву – правда або фейк

Загалом за останні п’ять років частка німецьких Volkswagen Group, BMW і Mercedes-Benz на світовому ринку скоротилася з 19,7% до 17,3%. Основною причиною такої динаміки фахівці вважають саме швидку експансію китайських брендів, таких як BYD, Geely та SAIC.

Минулого року у Європі було зареєстровано більш ніж утричі більше автомобілів BYD, порівняно з попереднім роком – майже 50 тисяч. Тоді як Китай залишається складним ринком для європейських (зокрема, для німецьких) автовиробників

Вочевидь, це тільки початок довготривалої китайської експансії. Відомо, наприклад, що BYD хоче збільшити кількість дилерських центрів у Німеччині з 28 до 120 і будує два складальні заводи: один в Угорщині, а інший – в Туреччині.

"Китайські електромобілі дійсно виглядають за свої гроші достатньо вигідно, – говорить агенції УНІАН засновник сервісу з автопідбору Motor Scout Євген Білецький. – І вони наситили ринок і України, і Європи. Таких цін, як раніше, не буде, але дійсно вони (китайські авто, – УНІАН) виглядають на тлі німецьких, наприклад, Mercedes або BMW, значно більш дешевими і привабливими".

Було б перебільшенням сказати, що проблеми європейців спричинені лише активністю BYD та інших китайських виробників. На думку автомобільного експерта Володимира Кулика, труднощі автомобілебудівної галузі ЄС викликані кількома факторами.

Мова, зокрема, про залежність європейців від імпорту сировини, відсутність інноваційних рішень, підтримку випуску автомобілів з ДВЗ, а також застарілі методи праці. Це вже не кажучи про "загальні" проблеми, такі як втрата спеціалістів та недолуга стратегія розвитку.

Дехто з фахівців вважає, що труднощі європейських автовиробників дещо перебільшені. Проте, це навряд чи зупинить китайську навалу.

"Треба враховувати те, що європейські автовиробники, такі як Volkswagen або Mercedes, займали дуже міцні позиції і зараз вони втрачають, перш за все, в Китаї, – говорить УНІАН власник та CEO компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов. – Volkswagen взагалі багато років був брендом номер один в Китаї серед звичайних автівок. І зараз це не стільки експансія [китайських виробників], скільки відкат європейських. Тобто, європейців витісняють з китайського ринку. Експансія на європейський ринок відбувається вже як результат цих процесів. При цьому китайські автовиробники вже давно присутні на європейському ринку".

Об'єднатися або зникнути: як вижити європейським виробникам

Європа добре бачить загрози з боку КНР. Щоб краще розуміти ціну питання, можна привести одну цифру – 154,7 мільярда євро. Саме стільки автопром ЄС заробив на експорті легкових автомобілів у минулому році. Можлива втрата цих грошей означає колосальний удар по європейський економіці.

Тому не дивно, що в минулому році Єврокомісія запровадила рекордні мита на електрокари з Китаю. З листопада в ЄС почали діяти так звані компенсаційні мита у розмірі від 20,7 до 35,3 відсотка на імпорт китайських "електричок".

Окрім компенсаційних мит у Європі на той момент продовжувало діяти ще й стандартне мито на імпортні авто – 10%. Таким чином, максимальне податкове навантаження на китайські електрокари могло перевищувати 45 відсотків.

Чи зможе це допомогти стримати китайську експансію на європейському ринку? За словами автомобільного експерта і бізнес-консультанта Станіслава Бучацького, якщо китайські авто втратять цінову перевагу, то "не факт, що покупці виберуть їх".

Втім, не всі експерти погоджуються з такою оцінкою, адже за якістю деякі китайські моделі впритул наблизились до європейських, і навіть зростання в ціні не зупинить їх переможний марш.

Доволі показово виглядає статистика за перші місяці 2025 року. Як повідомляло видання CarNewsChina, BYD у лютому збільшив експорт на приголомшливі 187,8% у річному обчисленні. Загалом компанія продала 322 846 авто по всьому світу.

"Захиститися від китайських електромобілів буде дуже складно. Тому що китайці зараз зробили потужні кроки вперед саме у розвитку електромобілів. А європейці дуже сильно відстають. Якщо навіть вводити митні бар’єри, то навіть при 100% митах, ціни на китайські електромобілі все одно будуть нижчими, ніж на європейські", – розповідає УНІАН власник та CEO компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов.

За його словами, єдиним виходом для Європи є модернізація, оптимізація виробництва, а також співпраця з Китаєм.

"Європейцям потрібно інтегруватися, тому що в плані якості і ціни конкурувати вже складно. Можливим виходом може бути колаборація. Як приклад, можна привести компанію Stellantis – великого автовиробника, який налічує багато брендів. Вона вже один зі своїх заводів Fiat, який в Польщі, переорієнтувала на збирання китайських електромобілів бренду Leapmotor… Та же Audi купила у китайців цілу платформу, на якій будуть випускати електромобілі наступної генерації. Volkswagen також з Xpeng колаборацію робить. Тобто вони будуть співпрацювати. Зараз Китай вже набрав таких обертів, що торговельні війни його не зупинять", – додає спеціаліст.

З іншого боку, така співпраця з китайцями виглядає як тимчасове рішення, адже Піднебесна не відмовиться від посилення своїх позицій на ринку ЄС. Більш радикальним кроком виглядає ідея об’єднання самих європейців для боротьби зі "східною навалою".

Ще у лютому минулого року генеральний директор Renault Лука де Мео закликав європейських виробників об'єднатися та сформувати конгломерат на кшталт Airbus для виробництва доступних електричних авто.

"Партнери можуть розділити інвестиції та знизити витрати на виробництво нових автомобілів", – заявляв CEO Renault Group.

Але це складний шлях, на якому буде багато перешкод. У травні 2024-го Reuters повідомляв, що Volkswagen та Renault так і не змогли домовитися про спільну розробку авто. Мова нібито йшла про доступну електричну версію автомобіля Twingo. За словами одного з джерел, угода була майже укладена, але Volkswagen вийшов з перемовин і вирішив створювати власний автомобіль.

Висновки для Європи та чого чекати Україні

Можна констатувати, що ніякого "простого" рішення для протидії Китаю не існує. Піднебесна – це фактор, який продовжить і надалі вставляти палиці у колеса європейських автовиробників. І тільки комплексний підхід дасть європейцям змогу зберегти позиції на ринку.

Але поки що на власному ринку у європейських виробників справи йдуть не погано, і китайські "електрички" поки не змогли простягнути туди свої довгі щупальця.

За даними за даними Focus2Move, ТОП-10 найпопулярніших в Європі моделей у січні виглядав таким чином:

Dacia Sandero – 21 731 одиниця (-14,6%);

Dacia Duster – 19 015 (+12,7%);

Volkswagen Golf – 18 822 (-5,3%);

Volkswagen T-Roc – 18 248 (+9,5%);

Renault Clio – 16 995 (+0%);

Volkswagen Tiguan – 16 831 (+20,8%);

Citroen C3 – 15 796 (-5,7%);

Skoda Octavia – 15 081 (-9%);

Toyota Corolla – 15 077 (-11,8%);

Opel Corsa – 14 742 (-4,2%).

Як бачимо, принаймні французький Renault (Dacia входить до Groupe Renault як дочірнє підприємство) та німецький Volkswagen все ще демонструють номінально непогані показники на внутрішньому європейському ринку.

Що ж до України, то у нас у минулому році найпопулярнішою моделлю на ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. Серед "німців" до першої десятки увійшли Volkswagen ID.4 та Volkswagen Touareg (а ще прекрасно себе почуває Škoda, яка також входить до Volkswagen Group).

Що стосується машин з Китаю, то казати, що вони захоплюють український ринок, як мінімум, передчасно.

За даними УкрАвтопрому, у лютому українці придбали 900 легкових авто, ввезених з КНР. Це на 35% менше, ніж у лютому минулого року. Серед нових машин найбільшим попитом користувався BYD Song Plus (доволі очікувано), тоді як серед вживаних легковиків на першому місці опинився Zeekr 001.

Китай і надалі буде намагатись завоювати український ринок, однак через відтік населення і війну він не виглядає таким же привабливим для китайців, як ринки найбільш розвинутих західних країн.

Ілля Ведмеденко