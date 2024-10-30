Китайські виробники автомобілів сплачуватимуть мито в розмірі від 17% до 35,3%.

Європейська Комісія запровадила компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років.

"Розслідування виявило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС", - повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Розміри мит для китайських виробників електромобілів:

Відео дня

BYD - 17%;

Geely - 18,8%;

SAIC - 35,3%;

Tesla - 7,8%;

інші компанії, що активно співпрацювали під час розслідування - 20,7%;

компанії, що не співпрацювали - 35,3%.

Зазначається, що остаточні мита будуть стягуватися з моменту набуття чинності. Попередні мита, запроваджені на імпорт електромобілів з Китаю 4 липня 2024 року, не стягуватимуться.

Запровадження мит на китайські електромобілі

У жовтні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву через мита на електромобілі КНР. За його словами, у разі ухвалення відповідного рішення Євросоюз вступить із КНР в "економічну холодну війну".

4 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз запровадив мита у 45% на електромобілі з Китаю. У відповідь Китай пригрозив запровадити мита на автомобільну та молочну продукцію Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: