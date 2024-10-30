Між ЄС та Китаєм виникла напруженість / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Європейська Комісія запровадила компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років. 

"Розслідування виявило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС", - повідомляє прес-служба Єврокомісії. 

Розміри мит для китайських виробників електромобілів:

Відео дня
  • BYD - 17%;
  • Geely - 18,8%;
  • SAIC - 35,3%;
  • Tesla - 7,8%;
  • інші компанії, що активно співпрацювали під час розслідування - 20,7%;
  • компанії, що не співпрацювали - 35,3%.

Зазначається, що остаточні мита будуть стягуватися з моменту набуття чинності. Попередні мита, запроваджені на імпорт електромобілів з Китаю 4 липня 2024 року, не стягуватимуться.

Запровадження мит на китайські електромобілі

У жовтні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву через мита на електромобілі КНР. За його словами, у разі ухвалення відповідного рішення Євросоюз вступить із КНР в "економічну холодну війну". 

4 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз запровадив мита у 45% на електромобілі з Китаю. У відповідь Китай пригрозив запровадити мита на автомобільну та молочну продукцію Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: