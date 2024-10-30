Європейська Комісія запровадила компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю терміном на п'ять років.
"Розслідування виявило, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС", - повідомляє прес-служба Єврокомісії.
Розміри мит для китайських виробників електромобілів:
- BYD - 17%;
- Geely - 18,8%;
- SAIC - 35,3%;
- Tesla - 7,8%;
- інші компанії, що активно співпрацювали під час розслідування - 20,7%;
- компанії, що не співпрацювали - 35,3%.
Зазначається, що остаточні мита будуть стягуватися з моменту набуття чинності. Попередні мита, запроваджені на імпорт електромобілів з Китаю 4 липня 2024 року, не стягуватимуться.
Запровадження мит на китайські електромобілі
У жовтні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву через мита на електромобілі КНР. За його словами, у разі ухвалення відповідного рішення Євросоюз вступить із КНР в "економічну холодну війну".
4 жовтня повідомлялося, що Європейський Союз запровадив мита у 45% на електромобілі з Китаю. У відповідь Китай пригрозив запровадити мита на автомобільну та молочну продукцію Європи.