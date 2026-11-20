Компанія планує заморозити зарплати на два роки та скасувати премії.

Концерн Volkswagen оприлюднив свої вимоги напередодні майбутніх переговорів із профспілками щодо оплати праці. Німецький автовиробник хоче заморозити зарплати на два роки.

Як пише Reuters, це загрожує загостренням протистояння з профспілками, яке може призвести до страйків на межі цього та наступного років.

У межах масштабнішої програми скорочення витрат компанія також пропонує скасувати премію, яку працівники отримують грошима або у вигляді додаткових днів відпустки. Крім того, Volkswagen хоче знову відкрити переговори щодо встановленого профспілкою IG Metall 35-годинного робочого тижня. Компанія прагне отримати можливість вимагати від працівників довше працювати без додаткової оплати. Профспілка пообіцяла рішуче протидіяти цим пропозиціям.

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"Правління Volkswagen завдає удару в спину своїм працівникам", – заявив головний переговорник профспілки Торстен Грегер.

За його словами, попереду на компанію чекає "жорстке, гірке та виснажливе протистояння, яке залишить глибокий слід".

Відносини між керівництвом Volkswagen і профспілкою, яка має значний вплив на управління компанією завдяки особливостям її корпоративної структури, загострилися на тлі розширення програми реструктуризації, ініційованої генеральним директором Олівером Блюме. Вона, зокрема, передбачає скорочення 100 тисяч робочих місць.

Працівники вже пригрозили розпочати страйки із січня після того, як Volkswagen розірвав майже всі угоди щодо умов оплати праці, укладені з профспілкою.

Переговори щодо заробітних плат, які охоплюють близько 120 тисяч працівників Volkswagen, розпочнуться у вівторок у місті Емден на північному заході Німеччини. Тут розташований один із чотирьох заводів компанії, закриття яких розглядається в межах реструктуризації на початку 2030-х років.

Тим часом автомобільна промисловість Німеччини стикається з масштабнішою хвилею трудових конфліктів. Профспілка IG Metall також планує провести 24-годинні страйки на підприємствах Mercedes-Benz, дочірньої компанії Volkswagen Audi та інших виробників, які беруть участь у паралельних переговорах щодо оплати праці в автомобільній і сталеливарній галузях.

Німецькі автовиробники відчувають дедалі більший тиск з боку китайських конкурентів, які пропонують дешевшу продукцію, зокрема BYD. Останні швидко наростили свою частку на європейському ринку, яка вже перевищує 10%.

Крім того, високі мита та відмінності між регіональними ринками створюють додаткові труднощі для експортної моделі, яка протягом десятиліть забезпечувала успіх німецьких виробників, зокрема Volkswagen.

35-годинний робочий тиждень став одним із головних предметів суперечок у трудових конфліктах. Mercedes-Benz також закликала німецьких працівників погодитися на довший робочий день без підвищення зарплати, аргументуючи це тим, що утримання заводів у Німеччині стало надто дорогим. Компанія також розглядає можливість закриття окремих підприємств.

Проблеми німецького автопрому – останні новини

У червні повідомлялося, що німецький концерн Volkswagen має намір у найближчі роки скоротити у всьому світі до 100 000 працівників.

Наглядова рада компанії на початку вересня схвалила план трансформації, який передбачає скорочення 50 тисяч робочих місць. План став частиною стратегії Volkswagen, направленої на протистояння негативному впливу мит та агресивній конкуренції з боку китайських автовиробників.

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