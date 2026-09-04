Скоротять 50 000 працівників: Volkswagen погодив найбільшу реструктуризацію в історії

Угода призведе до спрощення структури Volkswagen.

Наглядова рада Volkswagen 3 вересня схвалила план трансформації, який передбачає скорочення ще 50 тисяч робочих місць, повідомляє Reuters.

План став частиною стратегії Volkswagen, направленої на протистояння негативному впливу мит та агресивній конкуренції з боку китайських автовиробників. Заходи передбачають наймасштабнішу реструктуризацію за 89-річну історію Volkswagen та "пошук альтернатив" для чотирьох німецьких заводів, які протягом наступного десятиліття поступово залишаться без виробництва моделей.

Угода допомагає уникнути серйозного конфлікту з профспілками, фактично відклавши ідею проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Керівництво розглядало цей сценарій як спосіб реалізувати свої плани попри опір працівників та другого за величиною акціонера Volkswagen – землі Нижня Саксонія.

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Передбачається, що угода спростить конгломератну структуру Volkswagen та водночас обмежить вплив наглядової ради, де профспілки й земля Нижня Саксонія мають більшість під час ухвалення ключових рішень. Ідея розділення Volkswagen на окремі компанії для легкових автомобілів та виробництва компонентів офіційно знята з порядку денного.

Акції Volkswagen, що котируються на Франкфуртській фондовій біржі, після цієї новини подорожчали на 7,9%. На думку фахівців, це свідчить про полегшення на тлі побоювань, що ситуація могла перерости в безпрецедентну кризу для найбільшого автовиробника ЄС.

За словами галузевого аналітика Фердинанда Дуденхеффера, протягом наступних 10 місяців триватимуть обговорення майбутнього заводів Volkswagen в Емдені, Цвіккау, Неккарзульмі та Ганновері. На всіх чотирьох підприємствах поетапне припинення виробництва окремих моделей розпочнеться з 2031 року.

Криза у Volkswagen – останні новини

У червні УНІАН вже писав, що концерн Volkswagen має намір у найближчі роки скоротити до 100 000 працівників у всьому світі.

Ініціатива виникла не на порожньому місці. Раніше повідомлялося, що найбільший автовиробник Європи може взагалі опинитися під загрозою зникнення.

У межах внутрішнього розслідування опитали членів правління та наглядової ради Volkswagen AG. Метою було оцінити рівень внутрішньої згуртованості компанії. Майже всі топменеджери погодилися, що ситуація у Volkswagen AG критична. Шестеро з дев’яти членів правління вважають, що стан компанії становить загрозу її існуванню. Ще троє охарактеризували ситуацію як напружену.

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