Volkswagen закриє заводи і звільнить 100 000 людей: цей крок вже назвали 'безпрецедентним'

Найбільший європейський автовиробник стикається із системними труднощами.

Німецький концерн Volkswagen має намір у найближчі роки скоротити у всьому світі до 100 000 працівників. Про це повідомляє BILD.

Наразі в концерні працює близько 657 000 співробітників. Якщо план буде затверджено, це означатиме подвоєння попередньо встановленої цілі зі скорочення.

У середньостроковій перспективі можуть бути закриті чотири заводи. Під загрозою опинилися виробничі майданчики Volkswagen у Ганновері, Цвіккау та Емдені, а також завод Audi (входить до складу Volkswagen) в Неккарзульмі. Виробництво на цих майданчиках можуть зупинити після завершення випуску нинішніх моделей. У Цвіккау зараз збирають електромобілі ID.3 і Cupra Born, в Емдені – ID.4 та ID.7. Завод у Ганновері відіграє ключову роль у підрозділі комерційного транспорту.

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Сам концерн поки обмежився коротким коментарем. Речник компанії Volkswagen сказав, що концерн не коментує внутрішні конфіденційні документи.

"Замість того, щоб демонструвати сліпий активізм, правління нарешті має виконувати свою роботу і зосередитися на своїй основній діяльності: конкурентоспроможних продуктах, технологіях, структурі концерну та синергіях усередині нього, а отже – і на забезпеченні стабільної зайнятості", – зазначається у свою чергу в спільній заяві виробничої ради Volkswagen та профспілки IG Metall.

BILD повідомляє також, що концерн можуть "повністю реорганізувати".

Ключовий бренд Volkswagen, а також підрозділ з виробництва компонентів планується вивести з концерну та перетворити на самостійні компанії. Передбачається, що окремо виділені бренди в майбутньому можна буде простіше виводити на ринки капіталу.

Криза у Volkswagen – останні новини

Найбільший автовиробник у Європі може взагалі зникнути. У межах внутрішнього розслідування було опитано членів правління та наглядової ради Volkswagen AG. Метою цієї ініціативи було оцінювання рівня внутрішньої згуртованості в компанії.

Вищі керівники майже одностайно погодилися, що ситуація в концерні Volkswagen AG є критичною. Шестеро з дев’яти опитаних членів правління оцінили стан компанії як такий, що становить загрозу її існуванню. Ще троє назвали ситуацію напруженою.

Панічні настрої керівництва Volkswagen виникли не на порожньому місці. За даними Deutsche Welle, за підсумками минулого року чистий прибуток концерну Volkswagen AG після сплати податків скоротився приблизно на 44% – до 6,9 млрд євро проти 12,4 млрд євро роком раніше.

Основним фактором зниження стали збитки, зафіксовані в дочірній компанії Porsche, які виникли на тлі перегляду стратегії з акцентом на подовження життєвого циклу двигунів внутрішнього згоряння. Це негативно вплинуло на фінансові показники материнського концерну. До цього додалися багатомільярдні втрати, спричинені американськими митними обмеженнями, запровадженими адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Volkswagen згортає випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені. Таке рішення ухвалили на тлі зниження продажів у Китаї та ослаблення попиту на європейських ринках.

Повідомлялося також про тимчасове призупинення виробництва двох ключових моделей Volkswagen – Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. У компанії пояснили, що цей крок був "заздалегідь запланованим" і пов’язаний із необхідністю оптимізації складських запасів.

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