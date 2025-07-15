Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.

Впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків ввезених із США, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку з цієї кількості (42%) становлять бензинові авто. При цьому електромобілі охопили 41%. На третій позиції розташувались гібридні авто (8%). На дизельні та на автомобілі з ГБО припало 5% та 4% продажів, відповідно.

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році – 5,8 року.

Відео дня

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 2 872 одиниць;

Tesla Model 3 – 2 605;

Ford Escape – 1 546;

Jeep Cherokee – 1 202;

Nissan Rogue – 1 151.

Український ринок авто - останні новини

У першому півріччі 2025 року вітчизняний автопарк поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі. Найпопулярнішим новим електромобілем у столиці став Volkswagen ID. UNYX.

Раніше повідомлялося, що в червні український автопарк поповнили понад 2,4 тисячі гібридних легковиків, що на 14% більше, ніж минулого року.

Слід зазначити, що на українському ринку легкові автомобілі мають середній вік близько 16 років. Якщо казати про вживані імпортовані автівки, то вони майже вдвічі молодші й мають середній вік близько 9,6 року.

Вас также могут заинтересовать новости: