Якщо казати про нові легкові авто, то лідером ринку гібридів виступає Toyota RAV4.

У червні вітчизняний автопарк поповнили понад 2,4 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV), що на 14% більше, ніж минулого року. Про це повідомляють спеціалісти профільного "‎УкрАвтопрому"‎.

Частка нових машин у загальній кількості становила 57%. Якщо казати про нові легкові авто, то лідером ринку гібридів виступає Toyota RAV4, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце посіла Toyota Prius.

ТОП-3 найпопулярніші нові гібриди:

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Toyota RAV4 – 261 одиниця;

Nissan Qashqai – 84;

Toyota Yaris Cross – 70.

ТОП-3 найпопулярніші імпортовані гібриди з пробігом:

Toyota Prius – 75 одиниць;

Ford Escape – 58;

Kia Niro – 49.

Гібридні автомобілі – найкращі моделі

Нещодавно спеціалісти протестували деякі гібридні автомобілі (PHEV) та визначили найкращий з них. На їхню думку, бажаючим придбати гарний гібрид в першу чергу варто звернути увагу на компактний кросовер MG HS.

Ключовим фактором перемоги автомобіля стала низька вартість у порівнянні із конкурентами. Також автомобіль може похвалитися практичним інтер'єром і багатим оснащенням. Друге місце у рейтингу займає Volkswagen Passat Variant, а замикає трійку преміальний позашляховик Range Rover Sport.

Також нагадаємо, що раніше було названо чотири найкращі гібридні автомобілі 2025 року для людей, які мають обмежений бюджет. До списку потрапили Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V та Toyota Camry.

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