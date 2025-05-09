У списку найпопулярніших у світі автомобільних брендів 2025-го з величезним відривом лідирує Toyota. Про це повідомляє профільний портал Focus2Move.
У першому кварталі цього року Toyota продала 2,26 мільйона авто, тоді як показники Volkswagen (посів друге місце) склали "лише" 1,18 мільйона.
На четвертій позиції опинився ще один японський бренд – Honda, тоді як Nissan посів шосту позицію рейтингу. Серед китайських брендів найбільш популярним виявився BYD, а замикає десятку Geely.
ТОП-10 найпопулярніших брендів 2025 року:
- Toyota – 2,26 млн одиниць (+4%);
- Volkswagen – 1,18 млн (+2.6%);
- Ford – 934 661 (-0.1%);
- Honda – 899 358 (-6.4%);
- Hyundai – 880 285 (-0.1%);
- Nissan – 804 691 (-4%);
- Kia – 757 252 (+6%);
- BYD – 727 252 (+21%);
- Chevrolet – 692 036 (-3.3%);
- Geely – 529 690 (+65.2%).
Світовий авторинок – головне
Раніше УНІАН повідомив, що рейтинг найпопулярніших моделей у світі у 2025 році очолила Toyota Corolla.
У першому кварталі цього року було продано більше 244 тисячі таких авто. Другу позицію посіла ще одна модель популярного японського автовиробника – Toyota RAV4.
Якщо дивитися конкретно на Європу, то тут ситуація доволі сильно відрізняється, адже в даному випадку упевнено домінують європейські автовиробники.
Найбільш популярною моделлю у першому кварталі цього року в Європі став автомобіль Renault Clio, тоді як на другій та третій позиції розташувались моделі від Dacia. Далі йдуть автомобілі від Volkswagen та Citroen.