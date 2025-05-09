Найбільше у світі купують японськы Toyota / фото Pixabay

У списку найпопулярніших у світі автомобільних брендів 2025-го з величезним відривом лідирує Toyota. Про це повідомляє профільний портал Focus2Move

У першому кварталі цього року Toyota продала 2,26 мільйона авто, тоді як показники Volkswagen (посів друге місце) склали "‎лише"‎ 1,18 мільйона. 

На четвертій позиції опинився ще один японський бренд – Honda, тоді як Nissan посів шосту позицію рейтингу. Серед китайських брендів найбільш популярним виявився BYD, а замикає десятку Geely. 

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ТОП-10 найпопулярніших брендів 2025 року: 

  • Toyota – 2,26 млн одиниць (+4%);
  • Volkswagen – 1,18 млн (+2.6%);
  • Ford – 934 661 (-0.1%);
  • Honda – 899 358 (-6.4%);
  • Hyundai – 880 285 (-0.1%);
  • Nissan – 804 691 (-4%);
  • Kia – 757 252 (+6%);
  • BYD – 727 252 (+21%);
  • Chevrolet – 692 036 (-3.3%);
  • Geely – 529 690 (+65.2%).

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Раніше УНІАН повідомив, що рейтинг найпопулярніших моделей у світі у 2025 році очолила Toyota Corolla

У першому кварталі цього року було продано більше 244 тисячі таких авто. Другу позицію посіла ще одна модель популярного японського автовиробника – Toyota RAV4. 

Якщо дивитися конкретно на Європу, то тут ситуація доволі сильно відрізняється, адже в даному випадку упевнено домінують європейські автовиробники. 

Найбільш популярною моделлю у першому кварталі цього року в Європі став автомобіль Renault Clio, тоді як на другій та третій позиції розташувались моделі від Dacia. Далі йдуть автомобілі від Volkswagen та Citroen. 

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