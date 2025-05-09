У першому кварталі цього року японська Toyota продала 2,26 мільйона авто.

У списку найпопулярніших у світі автомобільних брендів 2025-го з величезним відривом лідирує Toyota. Про це повідомляє профільний портал Focus2Move.

У першому кварталі цього року Toyota продала 2,26 мільйона авто, тоді як показники Volkswagen (посів друге місце) склали "‎лише"‎ 1,18 мільйона.

На четвертій позиції опинився ще один японський бренд – Honda, тоді як Nissan посів шосту позицію рейтингу. Серед китайських брендів найбільш популярним виявився BYD, а замикає десятку Geely.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших брендів 2025 року:

Toyota – 2,26 млн одиниць (+4%);

Volkswagen – 1,18 млн (+2.6%);

Ford – 934 661 (-0.1%);

Honda – 899 358 (-6.4%);

Hyundai – 880 285 (-0.1%);

Nissan – 804 691 (-4%);

Kia – 757 252 (+6%);

BYD – 727 252 (+21%);

Chevrolet – 692 036 (-3.3%);

Geely – 529 690 (+65.2%).

Світовий авторинок – головне

Раніше УНІАН повідомив, що рейтинг найпопулярніших моделей у світі у 2025 році очолила Toyota Corolla.

У першому кварталі цього року було продано більше 244 тисячі таких авто. Другу позицію посіла ще одна модель популярного японського автовиробника – Toyota RAV4.

Якщо дивитися конкретно на Європу, то тут ситуація доволі сильно відрізняється, адже в даному випадку упевнено домінують європейські автовиробники.

Найбільш популярною моделлю у першому кварталі цього року в Європі став автомобіль Renault Clio, тоді як на другій та третій позиції розташувались моделі від Dacia. Далі йдуть автомобілі від Volkswagen та Citroen.

Вас також можуть зацікавити новини: