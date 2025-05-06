Різні ітерації автомобіля Toyota Corolla випускають з 1966 року.

Рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолив світовий бестселлер Toyota Corolla. Про це повідомляє автомобільний портал Focus2Move.

У першому кварталі 2025 року було продано більше 244 тисячі Toyota Corolla. На другій позиції розташувалася інша модель від популярного японського автовиробника - компактний повнопривідний автомобіль класу SUV Toyota RAV4.

Також до трійки доволі очікувано потрапив легендарний американський пікап Ford F-Series, який компанія Ford випускає понад сімдесят років.

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ТОП-10 найпопулярніших машин у світі у 2025 році:

Toyota Corolla - 244 751 (-13.5%);

Toyota RAV4 - 242 190 (-0.6%);

Ford F-Series - 225 501 (+24%);

Tesla Model Y - 191 193 (-33.6%);

Honda CR-V - 180 452 (-0.3%);

Chevrolet Silverado - 150 164 (-8%);

Hyundai Tucson - 148 511 (+1%);

Tesla Model 3 - 139 901 (+24.2%);

Toyota Hilux - 136 420 (+0.5%);

Toyota Camry - 136 233 (+0.5%).

Український авторинок - що цікавого

Нагадаємо, раніше фахівці назвали найпопулярніші автомобілі в Україні у 2025 році. Якщо казати про виробників, то найбільшим попитом користувались автомобілі Toyota, Renault та Skoda.

Якщо ж казати про моделі, то лідерами ринку виявились кросовери Renault Duster та Toyota RAV4. На третій позиції за підсумками першого кварталу опинився Toyota Land Cruiser Prado. Замикає десятку Volkswagen Touareg.

Серед головних трендів українського авторинку - зростання популярності гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Раніше УНІАН повідомив, що в березні автопарк нашої країни поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легкових авто.

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