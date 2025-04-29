Renault Clio - це невеликий автомобіль, який випускається французькою компанією Renault з 1990 року.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолив Renault Clio, який обігнав популярний хетчбек Dacia Sandero. Про це повідомляє портал Focus2Move.

За перший квартал 2025 року в Європі було продано 72 223 автомобіля Renault Clio. Модель Dacia Sandero посіла друге місце, тоді як на третій позиції опинився компактний кросовер-позашляховик Dacia Duster.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі:

Відео дня

Renault Clio - 72 223 (+8.3%);

Dacia Sandero - 68 695 (-9%);

Dacia Duster - 60 562 (+23.1%);

Volkswagen Golf - 59 905 (-11.5%);

Volkswagen T-Roc - 58 339 (+10.3%);

Citroen C3 - 53 793 (-9.6%);

Volkswagen Tiguan - 52 123 (+25.2%);

Opel Corsa - 49 898 (+2.3%);

Nissan Qashqai - 49 178 (-5.1%);

Peugeot 208 - 48 065 (-0.2%).

Автомобільний ринок - інші новини

Раніше стало відомо, що найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні 2025 року став Peugeot 208. На другій позиції опинився Dacia Sandero, тоді як Renault Clio посів лише третю позицію. Замикає десятку автомобіль Ford Puma.

Також нещодавно УНІАН повідомив, що рейтинг найбільш продаваних автомобілів в США у цьому році доволі передбачувано очолив пікап Ford F-Series. Станом на березень в Америці було продано більше 190 тис таких машин.

На другій позиції опинився пікап Chevrolet Silverado, а замикає трійку лідерів компактний повнопривідний автомобіль класу SUV Toyota RAV4.

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