В багатьох регіонах діють аварійні відключення світла.

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки російських окупантів в ніч проти 20 листопада атомні електростанції в Україні вимушено знизили потужність генерації, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж", – зазначає Некрасов.

Внаслідок атаки була знеструмлена частина споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Відповідно, енергетики запровадили аварійні відключення світла у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях.

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Погодинні графіки відключень мають повернути після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас ворог знову і знову атакує відновлені об’єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонти. На Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків.

"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності. Через постійні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Стежте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах", – попереджає Некрасов.

Як повідомляє "Укренерго", станом на 11:30 аварійні відключення електроенергії діяли у Полтавській і Харківській областях. Також складною була ситуація в Одесі – у місті та прилеглих районах фіксували масштабне знеструмлення.

Загалом залишалися знеструмленими частина споживачів у Києві та десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській. Зазначається, що ворожі удари завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціям "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Під час ворожої атаки 20 листопада був пошкоджений обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області. Тут були запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Також в регіоні зафіксували пошкодження автомобілів, гуртожитку та приватних будинків.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що окупанти суттєво наростили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники, а повністю захистити всю систему від руйнувань, за його словами, неможливо.

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