Також у Львові та області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Під час російської повітряної атаки у Львові та на Львівщині зафіксували пошкодження автомобілів, гуртожитку та приватного будинку, повідомив мер Андрій Садовий.

На вулиці Лазаренка у Львові впали уламки російського безпілотника типу "Шахед". Унаслідок цього пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.

Ще один небезпечний уламок виявили на вулиці Пулюя – там на тротуарі знайшли частину ракети. На місці працюють рятувальники.

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Наслідки російської атаки зафіксували також у селі Лисиничі. Там пошкоджено приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає, пожежі також не виникло.

Після завершення повітряної тривоги відповідні служби обстежать будинки. Інформацію про наслідки обстрілу обіцяють оновлювати.

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, за розпорядженням "Укренерго" у Львові та Львівській області введено графіки аварійних відключень електроенергії. Пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури в області.

Оновлено о 08:53. Козицький уточ нив, що Львівщина прожила складну ніч та ранок.

В одному зі сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранений 48-річний чоловік.

Дрони збили також над трьома селами у Львівському районі. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому – безпілотник збили на відкритій території.

Пошкоджений енергообʼєкт у Стрийському районі.

"Наші оборонці неба безперервно працювали майже 6 годин. Область пережила велику ракетно-дронову атаку. Надходять нові повідомлення про наслідки. Їх перевіряють профільні служби", - додав Козицький.

Крім того, він згодом уточни в, що станом на зараз у Львові внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей.

За уточненими даними, двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали.

Оновлено о 09:50. За словами Садового, у лікарнях Львова вже дев’ятеро постраждалих внаслідок ранкової атаки. Медики надають їм допомогу.

Козицький додав, що кількість людей, які постраждали внаслідок атаки ворога по квиткових касах на залізничній станції у Львові, зросла до семи.

Атака на Україну 20 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни завдають масованих ударів по Україні дронами і ракетами. Упродовж ночі 20 листопада ворог кілька разів атакував Київ балістикою. Також відомо про запуск крилатих ракет з літаків стратегічної авіації.

Під атакою дронів та ракет перебувають також західні регіони України. У Львові, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, уламки російської "Герані" розлетілися біля багатоповерхівок.

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