'Щодня – тисяча атак': Корецький оцінив критичні сценарії в енергетиці

Київ наразі забезпечується електропостачанням та опаленням в міру можливостей.

Росія суттєво наростила інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники, а повністю захистити всю систему від руйнувань неможливо, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, масштаби російських атак продовжують зростати. Якщо в серпні Росія застосувала близько 530 реактивних "шахедів", то в листопаді їхня кількість, за прогнозом прем'єра, може сягнути 6,5 тисячі. Крім того, Москва регулярно атакує енергетичну інфраструктуру керованими авіабомбами, ракетами, балістикою та FPV-дронами.

"Щодня – тисяча атак. Це все – і FPV, і КАБи, і дрони реактивні. Тому те, що йдуть постійні пошкодження і руйнування, – це факт", – зазначив Корецький.

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Він пояснив, що уряд зосередився на двох основних завданнях: захисті тих енергетичних об'єктів, які можна вберегти від ударів, та максимально швидкому відновленні пошкоджених. Повністю захистити всю інфраструктуру неможливо через її масштаби – зокрема, тисячі кілометрів ліній електропередачі та великі розподільчі пристрої, площа яких сягає десятків гектарів.

Ще один напрям підготовки до зими – забезпечення критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Прем'єр навів приклад Дніпра, де через пошкодження підстанцій уже двічі відбувалися блекаути. Попри це, резервне живлення дозволило зберегти водопостачання та роботу більшості об'єктів критичної інфраструктури.

"Готуватися і передбачати потрібно всі сценарії. Треба тверезо усвідомлювати, що можуть бути різні сценарії розвитку подій. Потрібно бути готовими ментально, фізично, запасними частинами, засобами! Але, безумовно, ми робимо дуже багато. Всі роблять дуже багато, щоб уникнути найкритичніших сценаріїв розвитку подій", - наголосив прем’єр.

Корецький також прокоментував заяву гендиректора ДТЕК Максима Тимченка, про те, що найгіршим сценарієм буде наявність світла у киян по дві-три години на добу взимку.

"Цієї доби – те, що вранці я бачив звіти, – є близько трьох черг. Починаючи з півтора до трьох черг у пікове навантаження. Тому що стільки, скільки було атаковано підстанцій, засобів і об'єктів виробництва електроенергії за останні місяці, – це в рази більше, ніж було торік", - сказав очільник уряду.

За його словами, це означає, що в міру можливостей Київ наразі забезпечується електропостачанням та опаленням.

"Щодо Києва, попри всі удари, є черги, але є світло. Попри всі удари, є тепло. Попри всі удари, є резервне живлення водопостачання, а отже, водопостачання до людей", - зазначив Корецький.

Удари РФ по енергосистемі України - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі тактика росіян полягає в тому, щоб декілька днів поспіль завдавати ударів по енергетиці одного з регіонів. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині - 131 випадок, 125 – на Київщині та більше сотні влучань – на Житомирщині, Сумщині.

Також Зеленський зазначав, що через обмеження у швидкості роботи терміналів Starshield українські підстанції страждають від ударів російських "шахедів".

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