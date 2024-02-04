Енергоживлення вже відновлено, але роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають.

Вчорашня атака дронів на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу була однією із найбільш масованих за рік.

Як повідомляють в "Укренерго", енергетикам вдалося значно мінімізувати наслідки дронових атак, навіть в конкретному енерговузлі, завдяки підготовці до всіх можливих сценаріїв влітку.

"Фактично, це були перші відключення після повітряних атак з початку опалювального сезону, який ми пройшли на дві третини. Вчорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу – вже третя за тиждень і одна із найбільш масованих за рік", – йдеться в повідомленні.

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В компанії зазначають, що відновлювальні роботи були непростими: оскільки після атак знижується надійність живлення пошкодженого енерговузла, ремонтним бригадам довелося протягом дня двічі повертати світло споживачам в регіоні.

Повідомляється, що зараз роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають, але енергоживлення вже відновлено.

Удар "Шахедами" по Кривому Рогу - що відомо

У ніч на 3 лютого ворог завдав удару "Шахедами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Зокрема, через обстріли та падіння уламків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

Внаслідок цього у Кривому Розі було знеструмлено частину побутових та промислових споживачів. Жителів міста повідомили про введення графіків аварійних відключень.

За даними Дніпропетровської ОВА, через атаку без світла в районі залишилося майже 15 000 людей, а також дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

За день до цього через нічний удар "Шахедів" також було знеструмлено частину Кривого Рогу. Без світла залишалися десятки тисяч споживачів. Крім того, на одній із шахт внаслідок знеструмлення під землею застрягли понад сотню гірників.

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