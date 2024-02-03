Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Через перенавантаження мереж Кривий Ріг та район знову частково знеструмлені. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, без світла залишилися деякі райони самого Кривого Рогу, а також 5 громад - Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська.

"Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Заживити домівки та підприємства. Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", - запевнив Лисак.

Відключення світла у Кривому Розі - останні новини

У Кривому Розі вводять аварійні графіки відключень через удар "Шахедів" у ніч на 3 лютого. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попередив жителів міста про введення графіків аварійних відключень за тим алгоритмом, що й минулого року під час блекаутів.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через атаку без світла в районі залишилося майже 15 000 людей, а також дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

Також УНІАН повідомляв, скільки БПЛА збила українська ППО в ніч на 3 лютого. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, запускали БПЛА з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська та з території окупованої Чауди. Також ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області РФ.

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