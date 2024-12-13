Росія здійснює чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України, заявляє міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.

"Ворог продовжує свій терор. Щойно дозволятиме безпекова ситуація, уточнюватимуться завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - заявив він у публікації Facebook.

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє в Telegram, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшено.

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А генеральний директор Yasno підкреслює, що без світла наразі 3 черги з 6.

"Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - зазначив він у Facebook.

Додаток "Київ Цифровий" надсилає громадянам повідомлення, що починаються екстрені відключення світла:

"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, бо треба терміново допомогти енергосистемі".

ДТЕК опублікував змінені графіки відключення світла для 6 груп. Видно, що в Києві зміни торкнулися 2 групи. Зокрема, якщо раніше світла не мало бути з 06:00 до 08:00, то його не буде до 11:00. 3 групи - раніше відключення були з 07:00 до 11:00 - тепер з 07:00 до 14:00.

Для 5 групи відключення мали тривати з 10:00 до 14:00, тепер - до 15:00.

У Тернопільській ОДА заявили, що через масовану ракетну атаку 50% людей в області залишилися без світла.

"Обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно. Відключено 50% споживачів області", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за 10-градусних морозів українці можуть бути без світла по 10-12 годин на добу. За словами енергетичного експерта, найуразливішими є великі міста, включно з Києвом, Харковом, Львовом та Одесою.

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