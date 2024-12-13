'РФ не змінює тактику': в ЦПД прокоментували масовану атаку РФ

Росіяни накопичили ракети і запустили їх по Україні враці 13 грудня.

Вранці п'ятниці, 13 грудня, російські окупанти масовано атакують Україну, зокрема ракетами. Росія не змінює тактику.

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, росіяни накопичили ракети і запустили їх.

"Ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив. Путіна треба зламати, інакше не видно, щоб Росія хотіла припинити війну", - зазначив Коваленко.

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Атака РФ 13 грудня

Як повідомляв УНІАН, в Україні триває повітряна тривога, однак до загрози з боку "шахедів" приєднались російська авіація та флот. Близько 3:23 було зафіксовано зліт декількох Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

Telegram-канал "Миколаївський Ванек" зазначив, що 8 бортів Ту-95мс, нібито, здійснили дві хвилі пусків ракет. Крім того, у морі 2 фрегати РФ та один малий ракетний корабель. Поки інформації про "Калібри" не має.

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