'РФ не змінює тактику': в ЦПД прокоментували масовану атаку РФ

Вранці п'ятниці, 13 грудня, російські окупанти масовано атакують Україну, зокрема ракетами. Росія не змінює тактику.
Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, росіяни накопичили ракети і запустили їх.
"Ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив. Путіна треба зламати, інакше не видно, щоб Росія хотіла припинити війну", - зазначив Коваленко.
Атака РФ 13 грудня
Як повідомляв УНІАН, в Україні триває повітряна тривога, однак до загрози з боку "шахедів" приєднались російська авіація та флот. Близько 3:23 було зафіксовано зліт декількох Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Telegram-канал "Миколаївський Ванек" зазначив, що 8 бортів Ту-95мс, нібито, здійснили дві хвилі пусків ракет. Крім того, у морі 2 фрегати РФ та один малий ракетний корабель. Поки інформації про "Калібри" не має.