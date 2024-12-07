Київ, Харків та Одеса будуть найвразливішими, у зоні ризику також Львів.

Якщо середньодобові температури будуть нижчі за -10 градусів, то очікується по 10-12 годин на добу без стабільного електропостачання.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, відповідаючи на запитання, про які відключення світла по Україні може йтися за температури -10.

"Якщо середньодобові температури будуть менші за 10 градусів Цельсія, то будемо очікувати по 10-12 годин без стабільного електропостачання на добу", - зазначив він.

Відео дня

За словами Ігнатьєва, найвразливішими тут є великі міста. "Такі як Київ,… Харків, Одеса. Також в зоні ризику є місто Львів", - сказав експерт.

Ситуація з енергетикою в Україні

Раніше УНІАН писав, що у Міністерстві енергетики України планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла для уніфікації та справедливого розподілу обмежень.

Наразі кожна область встановлює окремі графіки відключень, згідно з командами від "Укренерго". Через це в деяких регіонах відключення світла можуть тривати по три-чотири години, в інших - по дві години. Так, Міненерго планує упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.

Одним з рішень є варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька, можливо, у три зони з відносно рівним обсягом споживання, і в кожній з них застосовувати однакові графіки відключення. Наприклад, в одну зону може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку.

Вас також можуть зацікавити новини: