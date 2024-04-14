За словами Андрія Закревського, повністю убезпечити об’єкти енергетичної інфраструктури від атак окупантів неможливо.

В Україні є лише два типи об’єктів енергетичної інфраструктури, які неможливо пошкодити. Про це в коментарі ТСН повідомив експерт з енергетичних питань Андрій Закревський.

За його словами, повністю убезпечити енергетичні об’єкти від атак російських окупантів неможливо. Але у двох випадках РФ не зможе отримати бажаних результатів - мова йде про газові підземні сховища та ядерні блоки.

"Підземні сховища газу технологічно є старими підземними родовищами, газ там не зберігається у якихось печерах, а тому їх неможливо пошкодити навіть ядерним ударом. Це неможливо фізично. Радянський Союз під Харковом проводив експеримент — вони зробили підземний вибух, бо думали від цього буде більше газу. Але по суті — вийде тільки той газ, який був у трубах. А там — труби позбирали, компресорну станцію поставили з іншого родовища і все запрацювало", - розповів фахівець.

Як сказав Закревський, АЕС розраховані на удар ядерних бомб.

"Стосовно атомних електростанцій, вони розраховані на пряме влучання тактичної ядерної зброї чи літака, завантаженого 200 тоннами вибухівки. І це теж — змінили проводи і трансформатори, і все знову запрацює. Питання у тому, чи треба нам високовольтні проводи, чи не треба переходити на низьковольтному систему. Але це те, що вирішується", — зазначив експерт.

Атаки по енергетичній інфраструктурі України

Останніми тижнями росіяни методично руйнують українську критичну інфраструктуру. Так, було завдано ударів по Дніпровській ГЕС, зруйновано Харківську ТЕЦ-5 та кілька інших об'єктів.

Зокрема, в ході масованого ракетного удару по Україні 11 квітня РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Черкаській та Житомирській областях.

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