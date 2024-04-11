Російські ракети та дрони завдали значних пошкоджень українським станціям.

Внаслідок ранкової атаки росіян на енергосистему 11 квітня в "Укренерго" закликали українців зменшити вечірнє споживання електроенергії.

"Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00", - повідомляє прес-служба "Укренерго".

У відомстві закликали українців не вмикати в цей період потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти важкий період.

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В "Укренерго" також відмітили, що російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям.

Там зауважили, що в цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію.

"Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі - можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання.

Російська атака на українську енергосистему

В ніч на 11 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку української енергосистеми. В "Укренерго" повідомляли про пошкодження об’єктів енергетики в п’яти областях. Зокрема було пошкоджено дві теплоелектростанції.

Критичного удару росіяни завдали по ТЕС, що поблизу міста Українка (Обухівський район, Київська область). Станцію повністю знищено, констатували сьогодні в "Центренерго". Експерти висловили думки, наскільки масштабними можуть виявитися наслідки для українців.

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