Сьогодні Денис Шмигаль заявив, що ситуація в українській енергетиці залишається складною, але контрольованою. Над відновленням енергомереж працює 70 ремонтних бригад, понад 1 тис. фахівців.

Сума збитків НЕК "Укренерго" внаслідок ракетних атак російських військ на енергетичні об’єкти становить понад 70 мільярдів гривень .

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що ремонтні роботи та заміна пошкодженого обладнання продовжуються.

"За попередніми оцінками, сума збитків НЕК "Укренерго" через воєнну агресію Росії складає понад 70 млрд грн", - сказав він.

Відео дня

За словами прем'єра, над відновленням енергомереж працює 70 ремонтних бригад - понад 1000 кваліфікованих фахівців.

Атаки РФ по інфраструктурі України

Як повідомляв УНІАН, у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала кілька масованих ракетних атак російських окупантів. Найбільшу - 15 листопада, коли окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 іранських дронів.

Внаслідок цієї атаки було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях.

Сьогодні, 22 листопада, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в країні не залишилось непошкоджених російськими ракетними обстрілами гідро- та теплоелектростанцій, також були уражені всі вузлові підстанції.

Також сьогодні Шмигаль заявив, що ситуація в українській енергетиці залишається складною, але контрольованою. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, понад 1 тис. фахівців.

Вас також можуть зацікавити новини: