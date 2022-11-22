Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, понад 1 тис. фахівців.

Ситуація в українській енергетиці залишається складною, але контрольованою.

В усіх регіонах продовжують застосовуватися планові відключення споживачів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях можливі аварійні відключення", - написав він.

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За даними Шмигаля, над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, понад 1 тис. фахівців.

Також голова уряду додав, що критично важливою залишається економія електроенергії, що убезпечить від позапланових відключень.

Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України

Як повідомляв УНІАН, протягом жовтня та листопада енергосистема України зазнала кількох масованих ракетних атак з боку Росії. Найбільша з них відбулася 15 листопада, коли росіяни випустили по нашій державі понад 90 ракет, 73 з яких збила українська протиповітряна оборона. Також було збито 10 іранських дронів.

Внаслідок цієї атаки було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях держави. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав ракетну атаку 15 листопада наймасованішим обстрілом енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому.

За експертними оцінками, нині в Україні зруйновано або пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури. Проте в Міненерго запевняють, що ситуація з енергопостачанням в Україні є контрольованою.

Сьогодні, 22 листопада, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в країні не залишилось непошкоджених російськими ракетними обстрілами гідро- та теплоелектростанцій, також були уражені всі вузлові підстанції.

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