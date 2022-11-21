Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині.

Застосування сьогодні, 21 листопада, позапланових відключень електрики викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити в цей час.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до всіх представників обласної влади та місцевих громад, щоб вони не припиняли комунікацію щодо раціонального споживання електрики.

"Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби", - наголосив Зеленський.

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При цьому зазначив, що станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

"Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях". - сказав президент України.

Ситуація з енергетикою в Україні

Через постійні ракетні атаки з боку РФ по обʼєктах енергетики в Україні запровадили планові та екстрені відключення світла.

В Міненерго зазначили, що попри активні ворожі обстріли української енергоінфраструктури, ситуація з енергопостачанням країни контрольована.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців розглянути можливість виїзду за межі країни на зимовий період. На його думку, це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України.

Гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко прогнозує, що Україні, ймовірно, доведеться жити в умовах постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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