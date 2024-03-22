Через ракетну атаку росіян аварійні відключення електроенергії введено в 7 областях України.
Як повідомили в НЕК "Укренерго", внаслідок атаки пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Станом на зараз споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:
- Дніпропетровська ;
- Донецька;
- Кіровоградська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська.
Водночас енергосистема зберегла цілісність, запевняють в Укренерго. За інформацією НЕК, наразі Україна отримує аварійну допомогу з інших країн.
"Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі", - йдеться у повідомленні.
Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи, які триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів.
Ракетна атака по енергосистемі
Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні вночі здійснила масовану атаку по Україні комбінованими засобами ураження – були застосовані не лише крилаті ракети, а й балістика та шахеди. Голова правління "Укренегро" Володимир Кудрицький вже заявив, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час.
Він зазначив, що атака була по різних регіонах України. По теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Найбільше дісталося Харкову, масштаб пошкоджень там найбільший.
Росіяни атакували ДніпроГЕС цієї ночі, перебили лінію живлення до Запорізької АЕС, через що вона опинилась у чергове на межі блекауту.