Україна отримує аварійну допомогу з трьох країн.

Через ракетну атаку росіян аварійні відключення електроенергії введено в 7 областях України.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", внаслідок атаки пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Станом на зараз споживання електроенергії вимушено обмежено в таких областях:

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Дніпропетровська ;

Донецька;

Кіровоградська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська.

Водночас енергосистема зберегла цілісність, запевняють в Укренерго. За інформацією НЕК, наразі Україна отримує аварійну допомогу з інших країн.

"Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини, Польщі", - йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи, які триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів.

Ракетна атака по енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні вночі здійснила масовану атаку по Україні комбінованими засобами ураження – були застосовані не лише крилаті ракети, а й балістика та шахеди. Голова правління "Укренегро" Володимир Кудрицький вже заявив, що сьогоднішня атака окупантів є наймасштабнішою на українську енергетику за останній час.

Він зазначив, що атака була по різних регіонах України. По теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Найбільше дісталося Харкову, масштаб пошкоджень там найбільший.

Росіяни атакували ДніпроГЕС цієї ночі, перебили лінію живлення до Запорізької АЕС, через що вона опинилась у чергове на межі блекауту.

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