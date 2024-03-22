Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки РФ на Україну у кількох районах Сумської області тимчасово введені графіки аварійних відключень.

Як повідомляється у Telegram Сумської обласної військової адміністрації, відключення торкнуться Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електрики.

"Найголовніше — без жертв та постраждалих. Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку", - зазначив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У Дніпропетровській області пошкоджено енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень.

"У нашій області понад 1300 Пунктів незламності. Їх ми підготували заздалегідь – силами влади, ДСНС, поліції, бізнесу. Там є все, щоб перечекати відключення електрики. Світло, тепло, можливість підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Знайти найближчий пункт можна в "Дії", - додали у Дніпропетровській ОДА.

Пізніше у ДТЕК заявили, що у цій області екстренні відключення світла. У такому випадку графіки не працюють.

"Пошкоджені об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Через це в Дніпропетровській області відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго", - вказується у повідомленні.

О 8:40 у ДТЕК розповіли, що вводять стабілізаційні відключення в Одеській області.

"Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини також. Через це в місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Графік відключень ви можете знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі", - зазначили у компанії.

Крім того, ввели екстренні відключення у Донецькій області.

Удар по енергетиці

Раніше УНІАН повідомляв, що графіки відключення світла запровадив також Кривий Ріг. Місцевих мешканців просять зарядити гаджети та запастись водою.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Є пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

У ДТЕК додали, що окупанти обстріляли теплоелектростанції та серйозно пошкодили обладнання.

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