Ця атака стала найбільшою за час повномасштабного вторгнення по енергосистемі України.

Росія атакувала енергооб'єкти по всій країні комбінованими засобами ураження, заявив в ефірі телемарафону голова правління "Укренегро" Володимир Кудрицький.

"Це була найбільша за весь час атака по енергосистемі України. Були застосовані комбіновані засоби ураження, не лише крилаті ракети, а й балістика та шахеди. Атака була по різних регіонах України. По теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях. Найбільше дісталося Харкову, масштаб пошкоджень тут найбільший. Зараз ми працюємо над швидким планом відновлення електропостачання для міста. Але обмеження протягом сьогоднішнього дня, поки енергетики будуть усувати наслідки атак, можуть бути у різних регіонах", – каже Кудрицький.

Крім того, він підтвердив інформацію про атаку РФ по ДніпроГЕС цієї ночі.

Відео дня

"Атака на ДніпроГЕС – це найбільша атака на цей об'єкт за весь час. Ворог мав на меті повністю вивести з ладу об'єкт, там зараз тривають роботи по оцінці пошкоджень. Пізніше, протягом дня, можна сказати статус по цьому об'єкту. Хочу зазначити, що наразі немає жодної інформації чи ризиків прориву дамби. Пошкодження великі, але вони стосуються роботи саме електростанцій на генерацію електроенергії", – говорить Кудрицький.

На запитання, чи буде Україна залучати електроенергію від західних партнерів, голова правління "Укренерго" відповів: "Ми працювали у диспетчерській із самого ранку. Така можливість розглядалася і така допомога буде залучена для підтримки української енергосистеми, особливо в період перших годин відновлення. Це, безумовно, важливий фактор нашої безпеки, те, що ми можемо отримати певну допомогу з електроенергією з Європи".

Російський удар по українській енергетиці: що відомо

У ніч на 22 березня РФ завдала комбінований удар по енергетичній системі України. Влучання є у Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі, Кропивницькому та Хмельницькому.

Зокрема, російські війська завдали удару по ДніпроГЕС – найбільшій гідроелектростанції в Україні Відомо, що під час удару постраждав тролейбус з людьми.

Через це, на межі блекауту опинилася Запорізька АЕС. Відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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