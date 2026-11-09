Ціни на автогаз в Україні зростаюсть на очах: скільки коштує пальне на АЗС

Найбільше автогаз подорожчав на АЗС мереж Ovis у Харкові та VostokGaz у Дніпрі – на 3 грн/л у кожному випадку.

На початку тижня в Україні стрімко зростають ціни на автомобільний газ – середня вартість LPG підвищилася на 70 коп./л і сягнула 60,75 грн/л. Про це повідомляє "НафтоРинок".

Найбільше автогаз подорожчав на АЗС мереж Ovis у Харкові та VostokGaz у Дніпрі – на 3 грн/л у кожному випадку. Його вартість там становить 63,99 грн/л.

Мережі UKRNAFTA та SOCAR підвищили ціни на 1 грн/л. На АЗС SOCAR автогаз продають по 61,90 грн/л, а в мережі UKRNAFTA – по 58,90 грн/л. WOG підвищила вартість пального на 60 коп./л – до 61,50 грн/л. Водночас OKKO та UPG залишили ціни без змін – 61,90 та 59,90 грн/л відповідно.

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Мережа AMIC підвищила вартість автогазу на 1,44 грн/л у Київському регіоні – до 61,02 грн/л. У Львові та Дніпрі ціни зросли на 1,60 грн/л і сягнули 61,50 грн/л. В Одесі LPG подорожчав на 1 грн/л – до 61,90 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" найбільше автогаз подорожчав у Полтаві – на 2 грн/л - до 58,99 грн/л. У Харкові мережа підвищила ціну на 1 грн/л – до 59,99 грн/л.

Найнижча ціна на LPG у вибірці "НафтоРинку" становить 58,90 грн/л. За такою вартістю автогаз продають у мережі UKRNAFTA в Київському регіоні, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, у BVS – у Київському регіоні, Харкові й Полтаві, а також у Marshal – у Київському регіоні та Полтаві.

Ціни на дизель та бензин

Середня вартість бензину А-95 збільшилася на 6 коп./л, а А-92 – на 20 коп./л. Великі мережі АЗС не змінювали ціни на преміальний бензин А-95+.

Мережа VostokGaz підвищила вартість бензину А-95, А-92 та дизельного пального у Дніпрі на 2 грн/л. Після перегляду цін вони становлять 89,99, 84,49 та 104 грн/л відповідно.

Найнижча ціна на бензин А-95 у вибірці "НафтоРинку" становить 86,99 грн/л – за такою вартістю його продають на АЗС "БРСМ-Нафта" в Київському регіоні, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві. А-95+ найдешевше пропонує UKRNAFTA – по 90,90 грн/л.

Середня ціна дизельного пального не змінилася і становить 104,91 грн/л. Найнижча ціна на дизельне пальне становить 100,99 грн/л – за такою вартістю його продають на АЗС "БРСМ-Нафта" у Львові та Одесі. Дизельне пальне на АЗС компанії "БРСМ-Нафта" подешевшало на 1 грн/л у Львові, Одесі та Полтаві.

Ціни на пальне в Україні– останні новини

У кінці жовтня низка українських мереж АЗС суттєво підвищила ціни на автомобільний газ. Серед великих операторів АЗС найбільше автогаз тоді подорожчав у мережі OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На 1 грн/л підвищили ціни на LPG мережі UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO та SOCAR.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозував, що дизельне пальне може подорожчати, якщо світові ціни на нафту та нафтопродукти залишатимуться високими.

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