В Україні подорожчали дизель і автогаз: скільки коштує пальне на АЗС

Середня ціна дизпального зросла на 24 коп./л, до 104,19 грн/л.

В Україні середня вартість дизельного пального та автогазу зросла, тоді як бензин А-92 подешевшав, а ціна А-95 залишилася незмінною, пише "НафтоРинок" з посиланням на дані моніторингу цін на пальне на АЗС.

Середня ціна дизпального зросла на 24 коп./л, до 104,19 грн/л. Середня вартість LPG піднялася на 61 коп., до 55,60 грн/л.

Водночас середня ціна бензину А-95 залишилася на рівні 90,73 грн за літр. Водночас бензин А-92 подешевшав на 20 копійок – до 86,38 грн за літр.

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Ціни на АЗС відрізняються залежно від мережі. Бензин А-95 продається за ціною від 87,99 до 95,90 грн за літр, А-92 – від 82,49 до 87,90 грн. Дизельне пальне коштує від 100,99 до 108 грн за літр, а автогаз – від 52,49 до 57,90 грн.

У SOCAR бензин А-95 тепер коштує 95,90 грн/л, А-95+ 98,90 грн/л. Ціна автогазу в мережі залишилася на рівні 56,50 грн/л. Найнижчу ціну А-95+ серед ранкових пропозицій має AMIC: 91,73 грн/л.

Після підвищення на 1 грн/л WOG продає LPG по 57,90 грн/л, OKKO по 57,50 грн/л, UKRNAFTA по 53,90 грн/л. У Києві KLO встановила ціну 55,90 грн/л, AMIC 56,02 грн/л. У Львові, Одесі й Дніпрі автогаз AMIC коштує 56,90 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин, дизель та автогаз

Найнижчі пропозиції у вибірці "НафтоРинку":

- А-95: 87,99 грн/л у БРСМ-Нафти в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі й Полтаві та у VostokGaz у Дніпрі;

- Дизпальне: 100,99 грн/л у БРСМ-Нафти в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі й Полтаві;

- LPG: 52,49 грн/л у БРСМ-Нафти в Києві та Одесі.

Ціни на пальне – останні новини

26 жовтня ціни на пальне в Україні зросли, причому найбільше подорожчав автогаз – в середньому на 1,73 грн/л.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що ціни на дизель в Україні можуть зрости ще на 2-3 гривні за літр, якщо світові ціни на пальне залишатимуться високими. За його словами, Україна майже повністю залежить від імпорту пального, оскільки власні нафтопереробні потужності знищені.

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