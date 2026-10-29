Ціни на автогаз в деяких українських мережах злетіли до небес: скільки коштує пальне зараз

У середньому автогаз подорожчав на 99 коп./л – до 57,29 грн/л.

У четвер, 29 жовтня, у деяких українських мережах різко зросли ціни на автогаз. Про це повідомляє "Нафторинок".

Серед великих мереж найбільше підвищила ціну на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO та SOCAR вартість LPG зросла на 1 грн/л.

UPG підвищила вартість автогазу до 56,90 грн/л, UKRNAFTA – до 55,90 грн/л, а SOCAR – до 58,50 грн/л.

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У Києві мережа KLO продає автогаз по 57,90 грн/л, а на АЗС "БРСМ-Нафта" його ціна зросла до 53,99 грн/л. Водночас AMIC залишила вартість пального незмінною – 56,58 грн/л.

На харківських мережах "БРСМ-Нафта" автогаз подорожчав до 55,29 грн/л, у Львові та Дніпрі ціни зросли до 55,79 грн/л, а в Одесі – до 54,49 грн/л. У Полтаві ціна підвищилася на 30 коп./л, до 53,99 грн/л. Водночас VostokGaz у Дніпрі підвищила вартість LPG на 2 грн/л – до 58,99 грн/л.

У середньому автогаз подорожчав на 99 коп./л – до 57,29 грн/л. Найдешевше він коштує 53,99 грн/л на АЗС "БРСМ-Нафта" у Києві та Полтаві.

Скільки коштує дизель і бензин

Середня вартість дизельного пального, за даними "Нафторинок", зросла на 4 коп./л – до 104,48 грн/л. Зокрема, "БРСМ-Нафта" підняла ціну на дизель у Харкові на 80 коп./л, а у Львові, Одесі та Полтаві – на 30 коп./л, до 101,79 грн/л.

Найнижча ціна на дизпальне зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" у Києві – 100,99 грн/л.

Середня вартість бензину А-95 становить 90,73 грн/л, а А-92 – 86,38 грн/л. Найнижча ціна на бензин А-95 зафіксована в мережі "БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві.

Вартість бензину А-95+ залишилася без змін. Серед наведених мереж найнижчу ціну на нього встановила AMIC – 91,73 грн/л, тоді як найвища ціна зафіксована на АЗС SOCAR – 98,90 грн/л.

Ціни на пальне – що кажуть експерти

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко припустив подорожчання дизельного пального ще на 2–3 грн/л, якщо світові ціни на нафту та нафтопродукти залишатимуться високими. За словами експерта, Україна майже повністю залежить від імпорту пального, адже власні нафтопереробні потужності були знищені.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджає про ризик дефіциту бензину в Україні через обмеження судноплавства на Дунаї. За цим маршрутом до країни надходить до 50% пального. Експерт також припускав, що ціни на АЗС можуть зрости на 5 грн/л.

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