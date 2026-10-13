Ще більше українців отримають кошти на генератори від держави: уряд розширив програму

Програма буде доступна ще у чотирьох областях.

Уряд розширив програму державної допомоги щодо встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках ще на чотири області.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, відтепер програма запрацює ще в чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській. Раніше програма була доступна в Києві і Київській області, Харкові та на Харківщині.

Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень.

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"Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи", - зазначив Корецький.

Програма "СвітлоДім" передбачає часткову компенсацію вартості енергетичного обладнання для багатоповерхових будинків. Розмір допомоги складає від 100 000 до 300 000 гривень залежно від поверховості багатоквартирного будинку.

За її умовами, можна придбати бензинові, дизельні або газові генератори, інвертори, акумулятори, сонячні панелі та блоки керування високовольтними батареями.

Державна допомога на придбання енергообладнання

Як писав УНІАН, у січні уряд запустив програму "СвітлоДім", яка передбачає виділення коштів на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків. На першому етапі програма діяла у Києві та області.

Тоді ж уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях, виключивши ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.

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