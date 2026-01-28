Уряд значно спростив встановлення сонячних панелей на будинках

Більше потреби у дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає.

Уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі.

"Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів", - повідомила прем’єрка.

За її словами, встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюватиметься на підставі звіту про технічне обстеження будівлі.

"Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає", - наголосила Свириденко.

Також вона повідомила про розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підвищення енергостійкості бізнесу.

Так, максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, додали когенераційні установки. Прем’єрка наголосила:

"Бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації та відновлення потужностей".

Уряд запускає програму "СвітлоДім", яка передбачає виділення від 100 до 300 тисяч гривень на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Навіть після завершення війни українці відчуватимуть нестачу електроенергії. Державі доведеться існувати у режимі "країни генераторів" щонайменше три-п’ять років, повідомив експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

