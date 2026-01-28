Свириденко анонсувала виплати на придбання генераторів для багатоповерхівок

Використати кошти потрібно протягом 45 днів.

Уряд запускає програму "СвітлоДім", яка передбачає виділення коштів на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

"Запускаємо "СвітлоДім" – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через "Дію". Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів", - зазначила Свириденко.

Прем’єрка додала, що програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Ситуація в енергетиці

В Україну невдовзі повернуться сильні морози, тому слід бути готовими до нових ударів росіян по енергетиці. Громадянам, зокрема мешканцям Києва, не варто чекати на повернення стабільних графіків найближчим часом, заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Столичний житловий масив Троєщину можна переключити на живлення від когенераційних установок протягом трьох місяців, але замінити повністю теплопостачання з великої ТЕЦ вони не можуть, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

