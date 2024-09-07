За словами Алієва, "ми перебуваємо в контакті з обома країнами і бачимо, що є ґрунт для серйозного просування".

Азербайджан домовляється з Кремлем про постачання російського газу через Україну. Про це під час виступу на Міжнародному форумі у Черноббіо заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє портал глави Азербайджанської республіки.

Він зазначив, що, враховуючи, що разом із Росією та Україною "ми протягом 70 років були частиною СРСР, ми підтримуємо різнобічні зв'язки на рівні особистих контактів та на політичному рівні".

"Сьогодні ми вважаємо наші відносини з Росією та Україною дуже добрими. Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії. Думаю, ми можемо відіграти певну роль із урахуванням прагматичності цих відносин. Ми ще ніколи не ініціювали цього. Я знаю, що є багато інших бажаючих взяти участь у цьому. Але якщо буде потрібна наша участь, ми готові", - запевнив Алієв. Відео дня

За його словами, Москва, Київ та європейські інституції "звернулися до нас у зв'язку із продовженням транзиту газу територією України".

"Кілька місяців ми докладаємо великих зусиль для того, щоб дійти спільного знаменника. Відомо, що якщо транзит зупиниться, а це прийдеться на грудень, кілька країн Європейського Союзу зіштовхнуться із серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни та Україну, бо якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - вважає президент Азербайджану.

Водночас він висловив "певний оптимізм", тому що "в цьому контексті ми перебуваємо в контакті з обома країнами і бачимо, що є ґрунт для серйозного просування".

"Якщо ми зможемо досягти тут успіху, то думаю, зможемо зробити додаткові кроки для того, щоб покласти край цій війні, яка руйнує весь регіон. ... Зараз фактично за допомогою Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу та постачання азербайджанського газу через Росію та Україну до Європи", - резюмував Алієв.

Транзит російського газу до Європи через Україну - останні новини

У Чехії вигадали альтернативу напередодні зупинки транзиту російського газу через Україну. Я повідомив міністр промисловості й торгівлі цієї країни Йозеф Сікела, Чехія має достатню потужність газової мережі для зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Заходу, як і раніше, потрібен російський газ, який іде через Україну. Про це пише The Economist. Видання нагадує, що угоду, за якою російський газ постачатиметься на Захід через Україну, було підписано двома країнами разом із ЄС у 2019 році. Вона має закінчитися наприкінці цього року.

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